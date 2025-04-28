淡海輕軌2期計畫再送政院 先期統包工程將開工

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（中央社記者趙敏雅新北28日電）新北市捷運局今天表示，淡海輕軌運輸系統計畫第2期路網先期標統包工程已發包，下半年開工，預期能縮短約1年的捷運工期；此外，淡海輕軌第2期修正計畫已再提報行政院審議。

新北市政府捷運工程局長李政安透過新聞稿指出，已決標的淡海2期先期統包工程，主要內容為中正路32巷至中正路二段51巷間的道路改善、道路拓寬、管線遷移及2期路網軌道鋪設等，能提早排除捷運主體工程施工的障礙，避免再次施工影響淡江大橋通車後車流，有效縮短淡海輕軌第2期施工約1年的時間。

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新北市捷運局表示，淡海輕軌由交通部規劃，核定後交由新北市政府興建與營運，並分為2期興建，其中淡海輕軌藍海線第1期已於2020年11月15日營運通車。

捷運局指出，淡海輕軌第2期原本規劃行經老街，因地方民意歧見，新北市府接手後多次與地方溝通，2020年獲得共識改採河岸方案，歷時3年半、8次提報交通部修正計畫，終於審查通過；接續送行政院審議，目前已第3次提報，盼中央能儘速核定，讓淡海輕軌第2期能順利興建，並在行政院核定後5年完工。（編輯：吳素柔）1140428