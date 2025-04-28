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台中神戶直飛 中市偕業者神戶車站設攤秀中台灣魅力

2025/4/28 14:50（4/28 15:26 更新）
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「台中－神戶」直飛航線開通，台中市政府觀光旅遊局攜手在地觀光業者，到神戶車站商場舉辦中台灣觀光推介活動，吸引許多日本民眾排隊進場。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月28日
「台中－神戶」直飛航線開通，台中市政府觀光旅遊局攜手在地觀光業者，到神戶車站商場舉辦中台灣觀光推介活動，吸引許多日本民眾排隊進場。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月28日
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（中央社記者趙麗妍台中28日電）「台中－神戶」直飛航線開通。台中觀旅局攜手在地觀光業者，前往神戶車站商場舉辦中台灣觀光推介活動，現場40個業者攤位向日本民眾展現中台灣多元且富魅力觀光亮點。

台中市政府觀旅局今天發布新聞稿，26日至27日攜手聯合彰化縣政府、南投縣政府及苗栗縣政府等中台灣縣市政府與在地觀光業者，在神戶車站商場盛大舉辦中台灣觀光推介活動「意想不到！中台灣」。

觀旅局長陳美秀表示，活動吸引多家日本旅行社、媒體及相關觀光業者與台灣業者面對面交流，探討未來包裝行程與合作機會，展現台日雙方對中台灣旅遊市場的高度期待；日本地方電視台也來到現場採訪，透過鏡頭邀請日本民眾，從神戶直飛台中，短短數小時就能走入山海之間、探索文化與美食交織的中台灣。

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陳美秀提到，活動期間正逢日本黃金週前夕，大量人潮湧入神戶車站及商場，活動規劃的集章活動抽機票及五星級酒店住宿、甜甜蛇小提燈DIY、拍照牆等，吸引不少民眾參與。

觀旅局補充，中台灣聯手出擊推廣，整合各地觀光資源，更展現出多元文化與自然風光兼備的魅力，向國外遊客推廣的內容也更加精實，未來也將持續與中台灣夥伴聯手，團結力量大，讓更多國外旅客認識中台灣。（編輯：陳仁華）1140428

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「台中－神戶」直飛航線開通，台中市政府觀光旅遊局攜手在地觀光業者到神戶車站商場舉辦中台灣觀光推介活動，日本地方電視台現場進行採訪，觀旅局長陳美秀（前右）介紹台中觀光旅遊景點。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月28日
「台中－神戶」直飛航線開通，台中市政府觀光旅遊局攜手在地觀光業者到神戶車站商場舉辦中台灣觀光推介活動，日本地方電視台現場進行採訪，觀旅局長陳美秀（前右）介紹台中觀光旅遊景點。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月28日
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