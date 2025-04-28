屏東下寮海堤修復完成 有效降低村莊遭浪襲

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）去年颱風山陀兒長時間滯留，造成屏東縣枋寮鄉下寮海堤潰堤長達55公尺，經水利署第七河川分署趕工下，今天順利完工，有效降低村莊遭海浪侵襲。

去年10月，颱風山陀兒引來強浪侵襲屏東海岸，造成下寮海堤潰堤55公尺，由第七河川分署先調派大型機具進駐，緊急放置24個混凝土塊及351個太空包，設下3道防線防堵海水持續滲入；行政院長卓榮泰當時也前往視察並聽取簡報，指示盡快發包並縮短工期。

第七河川分署今天新聞稿表示，「113年度屏東海岸下寮海堤復建工程」工程經費新台幣9850萬元，去年12月3日開工，共辦理海堤修復105公尺、既有離岸堤加強3座及既有導流堤延長1座等設施，施工期間克服材料及缺工困境，並協調養殖戶管線配合遷移及調整施工工序等，顧及工程品質前提下全力趕辦，終於在今天完工。

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第七河川分署強調，下寮海堤復建工程完成後，可以有效降低大庄村受到海浪侵襲情形，為鄉親打造降低颱風暴雨威脅潛勢風險、安全又安心的舒適家園。

屏東枋寮鄉大庄村長盧萬成接受中央社記者電話訪問指出，潰堤的位置緊鄰村莊及魚塭，能夠在汛期來臨前完工，讓村民終於可以不用再擔心。（編輯：李淑華）1140428