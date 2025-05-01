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新豐掩埋場5年85次火警 竹縣環保局去化垃圾

2025/5/1 16:44（5/1 16:51 更新）
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新竹縣消防局1日指出，4月30日晚間接獲新豐垃圾掩埋場自燃通報後隨即派遣救援，現場燃燒面積約300平方公尺，出動2部怪手協助開挖灌救，火勢在同日晚間11時48分完全熄滅。（新竹縣消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年5月1日
新竹縣消防局1日指出，4月30日晚間接獲新豐垃圾掩埋場自燃通報後隨即派遣救援，現場燃燒面積約300平方公尺，出動2部怪手協助開挖灌救，火勢在同日晚間11時48分完全熄滅。（新竹縣消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年5月1日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）新竹縣環保局今天表示，新豐垃圾掩埋場昨天火警經搶救撲滅，經統計，近5年此掩埋場已累計85次火警，多為垃圾堆置自燃引起，已進行去化作業，預計5年內完成。

新竹縣消防局今天發布訊息指出，昨天晚間9時7分接獲新豐垃圾掩埋場自燃通報後，派遣救援，現場燃燒面積約300平方公尺，出動2部怪手協助開挖灌救，火勢於昨天晚間11時48分完全熄滅。

依消防局統計資料指出，新豐掩埋場近5年已累計火警次數達85次，去年有21次，今年截至目前已有3次，火警多為垃圾堆置因沼氣自燃所致。

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環保局長蕭宏杰今天告訴中央社記者表示，新豐鄉目前垃圾量為24萬公噸，由於高效能垃圾熱處理設施已試營運，持續處理垃圾中，預計5年內全面去化。

他表示，今年推動改善工程，已增派人力與機具，加速篩分作業減少暫置量，除垃圾分區堆置外，再設置沼氣管並以再生粒料覆蓋，降低自燃風險，有望減少火警發生。（編輯：吳素柔）1140501

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