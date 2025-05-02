高空光束致屏東鴨場踩踏 鴨農盼建立防範機制

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（中央社記者黃郁菁屏東縣2日電）屏東縣日前有活動廠商測試高空探照燈，光束導致佳冬鄉一帶養鴨場鴨群踩踏。經溝通廠商停止使用，不過有鴨農希望建立防範機制，未來事先通報，以提早準備因應措施。

佳冬鄉余姓鴨農今天接受中央社記者電訪表示，4月30日晚間，新埤鄉餉潭村有家私人公司使用高空探照燈，由於鴨子對光源非常敏感，旋轉光束造成鴨群驚恐，集體往圍籬推擠、踩踏，造成逾80隻鴨窒息死亡、約200隻鴨傷重。他找到光源後，廠商也立即停止，不過5月1日晚間又發生春日鄉鄉運晚會試燈，雖鴨群驚嚇程度較小，仍向春日鄉公所反映光束可能影響。

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余姓鴨農表示，鴨場都在受光源響小的郊區，高空燈光秀影響範圍可達方圓10公里；踩踏也非首次發生，最慘的是曾有晚會僅距3公里，鴨群受驚後紛紛衝往大排，還出動10多人撈屍體。雖然連2日溝通圓滿，仍希望政府建立防範機制，如規範強光照射、或事先通知鴨農因應。

春日鄉公所表示，2至4日辦理鄉運晚會，試燈時影響到鴨農，接獲反映後已取消高空探照燈使用，僅會留舞台燈。（編輯：張銘坤）1140502