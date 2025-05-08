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金門辦歐亞水獺研討會 籲重視瀕危物種

2025/5/8 19:25（5/8 19:51 更新）
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金門縣野生動物救援暨保育協會將與金門縣政府等單位合作舉辦歐亞水獺保育研討會，為目前僅於金門有較穩定族群的歐亞水獺發聲，倡導更多保育行動。（金門縣野生動物救援暨保育協會提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年5月8日
金門縣野生動物救援暨保育協會將與金門縣政府等單位合作舉辦歐亞水獺保育研討會，為目前僅於金門有較穩定族群的歐亞水獺發聲，倡導更多保育行動。（金門縣野生動物救援暨保育協會提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年5月8日
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（中央社記者吳玟嶸金門8日電）世界水獺日將臨，金門野保協會將與縣府等單位合辦歐亞水獺保育研討會，為瀕危水獺族群發聲。野保協會理事袁守立說，期望關心水獺的民眾、環境教育者共襄盛舉，獲取保育新知。

每年5月最後1個週三為「世界水獺日」，金門縣野生動物救援暨保育協會與金門縣政府、台北市立動物園等單位，將於5月24、25日合辦「2025年獺遊金門－歐亞水獺保育與生態永續研討會」，為目前僅於金門有較穩定族群的歐亞水獺發聲，倡導更多保育行動。

袁守立接受中央社記者採訪表示，研討會除有歐亞水獺域內、域外保育相關研究單位進行報告，也邀請中央主管機關林業及自然保育署、生物多樣性研究所、台北市立動物園、台灣野灣野生動物保育協會等單位，介紹中央執行瀕危物種保育行動及成果、東台灣野生動物救援、公民科學推廣、生態旅遊等議題，內容廣泛豐富。

袁守立說，2天活動都有實地探訪水獺友善社區、棲地行程，活動雖是研討會性質，但「不會有一般人聽不懂的艱深學術用語」，目的之一是向學校教師、環境教育人員、文史工作者、生態旅遊業者、永續發展社區工作者、水獺保育工作者及關注金門生態者，介紹水獺保育成果與新知。

袁守立舉例，金門有民間業者在做水獺夜間導覽行程，除呼籲業者以不干擾歐亞水獺行為和棲息環境方式進行，此次研討會也有生態旅遊相關議題，歡迎業者參加，「若在導覽中有關於水獺或生態保育知識、棲地改善成果等介紹，行程會更有意義。」

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此外，袁守立表示，近年縣府與野保協會等單位合作，執行水獺棲地改善工作已略見成效，透過公民科學家回報資料，水獺活動點位等資訊已納入金門各公共工程執行時，生態檢核作業的重要背景資訊，後續期望各界對金門歐亞水獺族群保育有更積極作為，也盼藉研討會與各方交流，聽取對歐亞水獺保育工作想法及願景。

研討會24日上午9時到下午4時30分在金門歷史民俗博物館視聽室進行，結束後有洋山水獺友善社區導覽；25日上午9時到中午12時10分在古寧國小視聽室進行，結束後有雙鯉湖水獺棲地導覽。相關資訊可至報名網址查詢（https://bao-ming.com/eb/content/6564#30525）。（編輯：吳素柔）1140508

金門縣野生動物救援暨保育協會與金門縣政府、台北市立動物園等單位攜手合作，將於24、25日合辦「2025年獺遊金門－歐亞水獺保育與生態永續研討會」。（金門縣政府產業發展處提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年5月8日
金門縣野生動物救援暨保育協會與金門縣政府、台北市立動物園等單位攜手合作，將於24、25日合辦「2025年獺遊金門－歐亞水獺保育與生態永續研討會」。（金門縣政府產業發展處提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年5月8日
袁守立
金門設生態浮島促進環境多樣 歐亞水獺登島進食
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