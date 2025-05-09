台24線往三地門、霧台 跑山事故多、警加強執法

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（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）台24線通往三地門鄉與霧台鄉山區道路，是重機騎士熱愛的跑山路線，假日常見超速行駛等違規行為。屏東縣警局表示，今年1至4月已發生44件交通事故，10日起加強執法。

台24線通往三地門鄉與霧台鄉山區道路，因風景優美且富有挑戰性，近年成為重型機車騎士熱愛的跑山路線。屏東縣政府警察局指出，該路段假日常見壓車過彎、超速行駛、跨越分向限制線及非法改裝車輛等重大違規行為，不僅嚴重危害自身與他人安全，更對沿線部落居民生活安寧構成威脅。

根據屏東縣政府警察局統計，今年1至4月，台24線三地門至霧台鄉路段共發生44件交通事故，造成1人死亡、25人受傷。雖較去年同期受傷人數減少25人，但死亡人數反增1人，顯示重大違規行為依然具高度風險，須強化執法以遏止事故發生。

屏東縣警局今天新聞稿表示，5月10日起將由交通隊聯合里港分局規劃優勢警力，針對事故多發與違規熱點路段展開強勢執法行動，並不定期結合監理單位、環保機關共同執行「監、警、環」聯合稽查勤務，針對非法改裝、噪音干擾、變更車體等違規車輛進行檢測查驗與依法舉發。

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屏東縣警局表示，彎道及視線不良處同時將設置測速勤務，加強巡邏與違規錄影取締，全面打擊跨越分向限制線、逆向行駛、危險駕駛及於道路上拍攝追焦照片等高風險行為；同時提醒民眾，台24線多處設有速限30公里警示標誌，駕駛人應嚴格遵守速限，切勿以追求速度或拍攝為由進行危險駕駛行為。

屏東縣政府警察局指出，台24線不僅是通往原鄉重要道路，更是當地居民生命通道，絕非任意飆速的競技場。警局將持續強化見警率與執法密度，也呼籲所有用路人，「敬畏山路、尊重生命，共同守護行車安全與部落安寧」。（編輯：方沛清）1140509