新北汐止伯爵街路面塌陷 初判加壓水管破裂所致

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（中央社記者趙敏雅新北12日電）新北市汐止區伯爵街14巷今天上午社區路面出現塌陷，新北市工務局表示，初判是社區內加壓水管破裂導致，估下陷約65公分，居民可改道康寧街進出，整體修復預計約5至6個月。

新北市政府警察局汐止分局以訊息說明，上午7時許獲報，汐止區伯爵街14巷口路面傾斜、出現裂痕，警方到場拉封鎖線、雙向管制，通報區公所與相關單位。

新北市政府工務局下午透過新聞稿指出，工務局長馮兆麟率公寓科及養工處人員前往視察，並與汐止區公所、新北市政府水利局、新北市政府消防局等單位整合意見，社區現場成立前進指揮所，即時管控和深入瞭解情況。

馮兆麟表示，初判是社區內的自來水加壓管線破裂造成坍陷，估計下陷約65公分，目前已暫時封閉，居民可改道康寧街進出通行。社區已將自來水管開關關閉，無漏水情形。自來水供應約影響82戶，短期以自來水車支援社區用水。

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馮兆麟指出，養工處全力協助區公所辦理道路修復，水岸邊護岸修護則由水利局負責，整體修復作業預計約5至6個月。另外，工務局將協助社區安裝監測儀器，觀察掌握建築物與邊坡滑動變化，維護公共安全。

水利局則說，其自來水加壓設備屬社區私產，維護管理責任原應由社區住戶自行負責。停水期間台灣自來水公司將依實際需求協助提供水車，保障住戶用水無虞。（編輯：李錫璋）1140512