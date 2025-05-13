奇美博物館推兒童夏令營 體驗玩藝術樂趣

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）奇美博物館暑假期間將推2025「藝術大豐收」兒童夏令營，結合立體童書導讀、展廳互動導覽與創意實作，以沉浸式藝術之旅形式，提供「玩」藝術樂趣。

奇美博物館人員今天告訴中央社記者，活動強調「平面觀察」與「立體創作」體驗，從立體童書認識畫作故事與構圖色彩，到展廳近距離欣賞名畫筆觸細節，最後在小藝術工作坊動手實作。

館方表示，課程內容包含「我的大豐收─畫作尋寶祕笈」，以立體童書為啟蒙，透過立體圖像、彩色濾鏡與互動貼紙等豐富設計，帶領孩子拆解畫作背後故事與繪畫技巧；從畫家簽名、色彩構圖、形狀運用到材質觀察，輕鬆掌握欣賞名畫祕訣。

館方說，「親近藝術」單元為實地進展廳，透過導覽與互動學習單，引導孩子近距離欣賞、觀察畫作筆觸與細節，感受畫家靈動藝術表現，讓孩子在真實藝術氛圍中體會作品力量。

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館方表示，「創作藝術」單元帶孩子將學到的知識，變成看得見、摸得到的立體作品，透過嘗試「底稿複製技法」，把草圖轉印到砂紙，用蠟筆揮灑色彩，加上體驗捲紙板等材料，完成立體「豐收草堆」，搭建出遠近不同視角立體風景，感受從2D到3D創作想像與思維。

館方說，夏令營7、8月每週五下午舉行，對象為8到12歲兒童，希望提升小朋友美學素養，每場次上限15人，6月15日前報名可享早鳥優惠。（編輯：李明宗）1140513