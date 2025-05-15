新北板橋遊龍陸橋將拆除 估年底前完成

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（中央社記者趙敏雅新北15日電）新北市議員劉美芳表示，板橋遊龍陸橋近年使用率偏低，今天邀相關單位現勘後，決議採分階段拆除。新北市政府工務局表示，將啟動相關作業，預定今年底前拆除。

中國國民黨新北市議員劉美芳今天透過新聞稿指出，板橋遊龍陸橋早年設置為提升行人安全，但隨著城市交通政策轉型，以人為本的通行理念已成主流，過去是大量興建天橋的時代，如今則是回應民眾需求、拆除不合時宜設施的時代，讓市容清爽、街區友善。

劉美芳說，幾年前她已建議市府評估拆除板橋遊龍陸橋，因使用率偏低，但每年仍需投入大量維修經費，對財政、公共空間效益不符。

劉美芳表示，今天完成現地會勘，由新北市工務局養工處、交通局、板橋區公所等相關單位共同出席，決議採分階段方式進行拆除作業，工程預估將歷時約4個月至半年，需配合交通動線調整，以夜間施工方式降低對車流與通勤的影響。

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新北市政府養護工程處表示，板橋區公所依據新北市人行陸橋、地下道存廢標準作業程序規定，今天邀集相關單位現勘討論並建議拆除陸橋，議員、里長及各單位對陸橋拆除均有共識，且交通局說明陸橋下方平面行人穿越縣民大道之通行動線已完備。

養工處表示，待公所正式發函養工處報請拆除，養工處會接續啟動陸橋拆除及人行廣場復舊規劃設計作業，初步評估費用約新台幣1500萬元，預定今年底前拆除。（編輯：張銘坤）1140515