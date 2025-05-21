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嘉義就業中心24日辦徵才 31廠商提供逾800職缺

2025/5/21 13:59（5/21 14:36 更新）
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勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心24日將在耐斯王子大飯店舉辦徵才活動，31廠商提供逾800職缺，徵才產業涵蓋半導體、智慧科技、工業製造、住宿餐飲、批發零售等。（嘉義就業中心提供）中央社記者黃國芳傳真 114年5月21日
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心24日將在耐斯王子大飯店舉辦徵才活動，31廠商提供逾800職缺，徵才產業涵蓋半導體、智慧科技、工業製造、住宿餐飲、批發零售等。（嘉義就業中心提供）中央社記者黃國芳傳真 114年5月21日
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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）勞動部勞發署嘉義就業中心，24日將在耐斯王子大飯店舉辦徵才活動，31廠商提供逾800職缺，其中半導體廠商工程師年薪可達70萬元、科技公司產線主管月薪最高達7萬元。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心今天發布新聞稿指出，24日現場徵才產業涵蓋半導體、智慧科技、工業製造、住宿餐飲、批發零售等，嘉義大埔美園區的半導體上游材料廠商晶成材料公司，這次祭出高薪要找各類工程師，全薪加津貼、年薪最高可達新台幣70萬元。

嘉義就業中心表示，嘉義大埔美園區有台版迪士尼之稱的歐樂沃築夢城堡，預計今年下半年盛大開幕，這次徵才也釋出各部門主管、餐廳副主廚、生管人員等職缺。

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此外，結合無人機與AI技術的航見科技公司也祭出高薪誠徵多項職務，其中資深機構工程師還可採遠端工作，實現在家工作理想；另外，新農科技公司溪口廠也開出薪資最高7萬元找產線主管，鼓勵在外工作的嘉義子弟返鄉就業定居。

嘉義就業中心主任李奇玟表示，徵才活動已連續3年採用智慧E化面試系統，求職民眾只須搜尋並加入嘉義就業中心LINE官方帳號，就可直接在選單中查詢活動資訊、瀏覽廠商職缺、填寫線上履歷、預約廠商面試。（編輯：陳仁華）1140521

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