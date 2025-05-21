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補助款減逾52億 屏東縣府爭取中央恢復核定數

2025/5/21 14:45（5/21 15:11 更新）
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受總預算刪減影響，屏東縣政府114年度一般性補助減少逾新台幣52億元。屏東縣長周春米（中）21日在縣議會施政報告表示憂心。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年5月21日
受總預算刪減影響，屏東縣政府114年度一般性補助減少逾新台幣52億元。屏東縣長周春米（中）21日在縣議會施政報告表示憂心。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年5月21日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣21日電）受總預算刪減影響，屏東縣政府今年度一般性補助減少逾新台幣52億元；縣府表示，對推動縣政造成重大壓力，已擬定3大因應方向，包含向中央爭取恢復補助款核定數等。

受到立法院刪除民國114年中央政府總預算影響，中央原核定屏東縣一般性補助款192億1183萬元，修正為139.64億元，刪減52億4776萬6000元。

縣長周春米表示，屏東縣自有財源不足，僅占總預算15%，大部分仰賴中央統籌分配稅款及一般性補助款，其中一般性補助款主要是支應正式人員薪資、法定社福支出、退輔、基本辦公事務等費用，等於是維持縣府運作財源。

縣府今天發布新聞稿表示，補助款大減對縣府財政及縣政推動造成重大壓力，縣府已緊急研議因應措施以穩定縣政；周春米強調，雖然中央一般性補助款減少，但屏東建設不能停，未來建設會持續往前推動。

縣府指出，面對補助款刪減挑戰，已擬定3大因應方向，維持財政穩定與施政連續性；第一、加強向中央陳情與溝通爭取，積極向行政院反映屏東實際困境，爭取恢復補助款核定數及如期分配，強調地方財政需求與城鄉平衡發展原則。

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第二、優先支應法定義務與社福支出，審慎盤點財源分配，確保法定社福支出、人事經費及已發生權責等各項支付不受影響；第三、加強財務調度與開源節流，善用既有預算資源，嚴格控管非必要支出，強化財務彈性，以應對未來不確定風險。

縣府強調，一般性補助款為縣府年度總預算中不可或缺財源，懇請對於已核定且編列執行中補助款項，能維持原核定數分配執行，維持穩定、可預測財政支持機制，讓地方專注於施政推動與各項建設。（編輯：陳仁華）1140521

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