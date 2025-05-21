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補助款減少逾52億 周春米：屏東施政面臨挑戰恐舉債

2025/5/21 13:15
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（中央社記者黃郁菁屏東縣21日電）受立法院刪總預算影響，屏東縣政府今年度補助款減少近新台幣52.5億元；縣長周春米今天在縣議會施政報告表示，下半年施政面臨挑戰，恐往舉債方向走。

受到立法院刪除民國114年中央政府總預算影響，縣府昨天接獲行政院公文通知，114年度中央原本核定屏東一般性補助款192億1183萬元，修正為139.64億元，刪減52億4776萬6千元。

周春米今天上午在縣議會定期會進行施政報告，一開始就先表達憂心，她說，屏東縣自有財源不足，僅占總預算15%，大部分仰賴中央統籌分配稅款及一般性補助款，其中一般性補助款主要是支應正式人員薪資、法定社福支出、退輔、基本辦公事務等費用，等於是維持縣府運作財源。

周春米說，由於縣府自105年起採集中支付制度，雖然一般性補助款遭到刪減，縣府目前仍能確保法定社福支出、人事費用及廠商請款等各項支付，短期內不會有問題，不過影響可能出現在下半年。

周春米指出，縣府接獲行政院來文後，她已與行政院長卓榮泰、主計總處主計長陳淑姿通過電話，他們也說明行政院困境，中央會竭盡所能與立法院溝通；為維持縣政穩定，周春米說，已要求各局處撙節開支，並持續向中央表達地方憂慮，希望重新討論更改分配比例，避免影響縣政推動及縣民權益。

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民進黨屏東縣議員梁育慈質詢，是否影響第一線相關社福補助，包含生育補貼、托嬰中心、托育津貼、公費疫苗施打、假牙補助，甚至是長照服務等。

周春米答詢，屏東縣過去幾年財政紀律良好，上半年支出應可支應，但下半年如果補助沒有到位，恐怕10年來沒有過的舉債，又要成為選項。（編輯：陳仁華）1140521

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