加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台鹽綠能弊案 陳啓昱等3人聲請交保遭駁延押2月
首頁 / 地方

高捷小港林園線工程 沿海路段6月起交維改道

2025/5/22 16:34（5/22 16:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄捷運小港林園線位於沿海一路至沿海三路段，路線銜接紅線R3小港站，全長約6.3公里，設有RL1、 RL2及RL3等3座地下車站，預計6月起陸續進行交維改道，高雄市捷運局21日舉行交維說明會。（高雄市捷運局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月22日
高雄捷運小港林園線位於沿海一路至沿海三路段，路線銜接紅線R3小港站，全長約6.3公里，設有RL1、 RL2及RL3等3座地下車站，預計6月起陸續進行交維改道，高雄市捷運局21日舉行交維說明會。（高雄市捷運局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高市府持續推進捷運小港林園線工程，市府捷運局今天表示，預計6月起陸續於沿海路段進行交維改道，並要求統包商確實依交維計畫執行，以降低對交通及周邊環境影響。

捷運局今天新聞稿指出，高雄捷運小港林園線位於沿海一路至沿海三路段，路線銜接紅線R3小港站，全長約6.3公里，設有RL1、 RL2及RL3等3座地下車站，預計6月起陸續進行交維改道，昨天並舉行交維說明會。

捷運局表示，該段工程交通影響範圍僅限於5處的明挖覆蓋隧道段，其餘車站間採地下鑽掘潛盾隧道工法，將捷運施工對外界的影響減到最低。

捷運局指出，捷運施工交通維持計畫均由交通專業技師研擬，經道安會報審查通過後進場施作交維設施，完成後再邀相關單位現勘，確認交維措施完整性。

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，考量施工路段常有大貨車行駛，捷運局表示，直行汽車車道寬將劃設至少3.2公尺以上，以維持大貨車行駛之舒適及安全性。

捷運局並表示，將持續要求統包商在未來施工過程中，確實依交維計畫執行，並責成專管及監造顧問加強監督管理，以降低交通衝擊並減少對周邊環境的影響，讓工程持續順利進行。（編輯：張銘坤）1140522

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

65
更多編輯台推薦新聞：