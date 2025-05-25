鹿港慶端陽光影藝術節minini登場 可愛至7/27

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（中央社記者鄭維真彰化25日電）「2025鹿港慶端陽－小鎮光影藝術節」昨晚開燈儀式，今年活動結合LINE FRIENDS minini主題，為端午佳節增添可愛氛圍，每晚點燈，展出至7月27日。

彰化縣政府昨晚於鹿港鎮舊鹿港溪水中舞台舉行小鎮光影藝術節開燈儀式，為5月30日至6月1日鹿港慶端陽系列活動暖身。

縣長王惠美致詞時表示，鹿港是一座開放式博物館，這次小鎮光影藝術節亮點是「IP主角魅力無窮」，為首次LINE FRIENDS minini在台灣首場大型戶外展出，並結合鹿港觀光三輪車，特別設計minini造型三輪車。

王惠美說，人氣角色lenini也有到現場互動，活動展出至7月27日，每晚6時30分至10時點亮璀璨燈光，歡迎大家一起到鹿港同樂；暑假期間有親子活動，現場將限量發送minini紀念小物。

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此外，縣府也舉辦「推薦鹿港觀光短影音」徵件活動，參與者有機會抽中機票、鹿港住宿券等獎項。

鹿港鎮長許志宏表示，遊客白天可造訪鹿港老街特色景點，晚間則有光影裝置及主題布景燈飾；鎮公所並舉辦「鹿港四季紅夏鬧端陽」活動，5月30日在鹿港公會堂推出鹿港特色美食「煎堆」及歌手駐唱活動，桂花巷藝術村有DIY活動，鹿港文武廟也有親子活動。（編輯：陳仁華）1140525