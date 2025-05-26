鹿仔草民俗文化學堂數位展廳啟用 科技鄉土共融

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義縣鹿仔草民俗文化學堂獲文化部補助設置數位展廳今天揭幕啟用，賦予空間全新功能，參觀者透過與投影幕互動，就會跳出解說圖文，瞭解鹿草各地人文與歷史典故。

嘉義縣長翁章梁、嘉義縣文化觀光局副局長宗金蘋、鹿草鄉長嚴珮瑜與鹿草國小的學生今天一同為鹿仔草民俗文化學堂數位展廳揭幕，並利用數位投影互動裝置，玩起鹿草「家鄉百問」鄉土教育內容，學生對家鄉歷史文化對答如流。

翁章梁接受媒體聯訪時指出，原址本是鹿草鄉衛生所舊址，現在變成文化、藝術展演場所，並透過縣府向中央爭取經費設置數位展廳，增加民俗文化學堂的功能，除可舉辦文化展覽，更成為鄉土教育的空間，並將縣府推動的「家鄉百問」鄉土教育透過數位科技展現出來。

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嚴珮瑜表示，感謝文化部數位活化計畫，在此設置數位互動裝置，展現鹿草的歷史、文化、人物故事，希望此處成為鹿草小朋友成長過程不可或缺的場所，從中認識家鄉、認同家鄉，學習前人的努力，在長大後為家鄉而努力、奉獻。

鹿草鄉重寮社區發展協會、重寮國小今天也在鹿仔草民俗文化學堂舉辦「廟口埕流畫藝術活動畫展」，展出數十幅創作。（編輯：戴光育）1140526