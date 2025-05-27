強化觀光 集集火車站旁整建旅遊服務建築

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）集集火車站旁攤販區老舊，為提升觀光服務，日管處投入7198萬元整建，完工後將提升旅客體驗、強化農產展售功能，打造符合永續理念的現代展售空間，盼成為集集全新旅遊景點。

集集火車站既有旅遊服務設施整建工程今天動土，日月潭國家風景區管理處長柯建興、南投縣長許淑華、集集鎮長吳大村等人出席，經費新台幣7198萬元，工期420天預計明年7月完工，半戶外市集與室內多功能空間將提供在地農特產品、小農市集、文創商品展售。

柯建興表示，原址為簡易鐵皮屋賣場，使用逾20年，現有設施老舊不符現代觀光需求，台鐵集集支線雖目前停駛，但日管處振興集集支線觀光腳步不停歇；建築設計概念順應百年木構車站歷史文化，呼應集集鎮山巒地貌，以低矮山形屋頂設計，保留天際線開闊感。

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許淑華說，集集鐵路支線重新通車後，將負擔周邊鄉鎮交通，感謝日管處長柯建興大力支持、鎮長吳大村對民生、觀光的用心，從中央到地方共同合作，順利促成賣場整建，縣府將持續與日管處、鎮公所合作，做好周邊停車、站牌等設施，讓集集、南投觀光更繁榮。

吳大村表示，過去火車站旁攤販區較簡陋，感謝中國國民黨籍立法委員游顥、日管處全力推動火車站旁賣場整建，及縣府協助都市計畫變更讓工程如期動工，將來可串聯火車站、空中月台與周邊自行車道，盼完工後提升遊客服務品質，讓集集觀光小鎮更熱絡。（編輯：李亨山）1140527