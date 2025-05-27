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枋寮漁港升級 魚市場重建啟用、製冰廠115年完工

2025/5/27 16:41（5/27 17:16 更新）
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屏東枋寮區漁會魚市場因建物老舊、缺乏使用執照，經評估列為危險建物，漁會提報重建計畫，歷時5年完工，27日正式啟用，縣長周春米（右5）等人出席揭牌。中央社記者黃郁菁攝 114年5月27日
屏東枋寮區漁會魚市場因建物老舊、缺乏使用執照，經評估列為危險建物，漁會提報重建計畫，歷時5年完工，27日正式啟用，縣長周春米（右5）等人出席揭牌。中央社記者黃郁菁攝 114年5月27日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）屏東枋寮漁港設備升級，枋寮區漁會魚市場老舊，經重建今天正式揭牌啟用；製冰廠同步建置中，預計明年完工，為漁民提供更優質拍賣環境與作業空間，穩定魚貨品質。

枋寮區漁會辦理魚市場重建計畫，自民國108年啟動規劃設計，歷時5年完工，今天正式啟用，由縣長周春米、農業部漁業署長王茂城、民進黨立委徐富癸等人共同揭牌。

周春米致詞表示，為提升漁港整體作業條件，縣府近年向中央爭取經費，除新建魚市場外，枋寮漁港製冰廠新建工程也同步推動，預計明年完工啟用，將進一步強化冷鏈運作、穩定魚貨品質；此外，未來也計畫加深擴大枋寮漁港，透過改善老舊設施，提供漁民更優質拍賣環境與作業空間。

周春米說，枋寮坐擁山海資源，不僅盛產新鮮漁獲，更擁有多樣在地農特產品，具備觀光與產業發展潛力；未來縣府將持續整合地方產業，結合漁港景觀、旅遊體驗及水產展售，打造產業及休閒漁村觀光。

王茂城表示，枋寮漁港為屏東重要漁業重鎮，漁獲種類豐富，包括魩鱙、白帶魚、鰆魚、鰹魚等，具有高度產業潛力；漁業署將持續協助地方完善漁港保鮮設施，同時要求各地漁會嚴格把關衛生安全，讓魚貨自產地到市場都維持最佳品質。

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屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，枋寮舊魚市場建於73年，使用逾30年，因建物老舊、缺乏使用執照，經評估列為危險建物；枋寮區漁會提報重建計畫，總工程經費新台幣5220萬元，由農業部漁業署補助70%、縣府補助20%、漁會自籌10%；新市場建築面積987平方公尺，共1層樓、高5.6公尺，工程去年完工，今年取得使用執照。

枋寮區漁會表示，魚市場供應人數目前計106人、承銷人23人，漁船筏約230艘，每年拍賣量平均230至260公噸，總交易金額約6500萬元，顯示漁業交易活絡；新市場啟用後，將提升整體交易效率與環境品質，讓漁港成為具競爭力與吸引力的水產集散據點。（編輯：陳仁華）1140527

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