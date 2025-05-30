台中大里工地旁電桿下陷 都發局勒令停工釐清原因

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市大里區新仁路二段工地旁電桿下陷致停電，台電台中區處於今天上午搶修完成恢復供電。市府都市發展局表示，除對工地勒令停工外，並要求完成改善後，方可復工。

台電台中區處昨天下午6時5分許據報，因附近有營建工地施工造成路面下陷，導致台電2根14米電桿嚴重下陷影響供電，造成約689戶停電，經台電工程人員搶修於今天上午都已復電。

都發局表示，昨天獲報後緊急會同台中市結構工程技師公會派員至現場勘查，並要求營造業專任工程人員及台電人員趕至現場緊急搶災處理。

基於維護公共安全，都發局指出，除對工地勒令停工外，並要求應於恢復供電和完成改善後，再重新檢送施工計畫書送第三方公正單位施工諮詢後，方可復工。

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都發局進一步指出，經現勘工地內沒有明顯的滲水或崩塌導致砂石流漏，除現勘時要求工地查明電線桿下方掏空原因外，也委託朝陽科大專業團隊於今天上午針對工地鄰接道路進行透地雷達檢測，後續檢查報告出爐進一步釐清原因，都發局將依規要求據此檢討改善，要求改善後依規申請復工。

事故發生後，都發局表示，已請工地速調度預拌混凝土車前來灌漿，穩住電線桿基礎，並調用兩部吊車至現場將電線桿扶正復位，再輔以臨時支撐，以利優先恢復供電和避免坑洞擴大，現場也進行交安和公安管制，另要求開發建商全面檢查工地內外安全支撐、加強安全監測、安全警戒（含夜間警示）等因應。（編輯：張銘坤）1140530