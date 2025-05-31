台東聖安宮端午立蛋取午時水 國小老師首輪立31顆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣31日電）端午節台東縣鹿野鄉永安村聖安宮舉辦全鄉取午時水和立蛋比賽，國小老師劉秀玉立蛋首輪立下31顆，總決賽23顆獲第3名。冠軍由鹿野義消潘弈宏獲得。

睽違3年，聖安宮恢復舉辦取午時水活動，並擴大立蛋比賽和邀請其他鄉鎮民眾參加，民進黨籍立法委員陳瑩和莊瑞雄、國民黨籍立委黃建賓和台東縣議會議長吳秀華、鹿野鄉長李維順等人參加。

陳瑩、莊瑞雄、黃建賓、吳秀華和民眾一起挑午時水，並參加同組立蛋比賽。吳秀華立6顆蛋奪冠，陳瑩僅2顆。她說，好不容易抓到訣竅，但時間已經到了；吳秀華說，很開心，贏了陳瑩、黃建賓和莊瑞雄等委員。

立蛋比賽分為初賽和決賽，永安國小老師劉秀玉以立31顆蛋拿下初賽冠軍，第2輪總決賽23顆，輸給鹿野義消潘弈宏的28顆和鹿野警消陳珈丞的26顆，獲得第3名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

聖安宮主委李樹根表示，永安村聖安宮玉龍泉，全村端午節取午時水習俗約有半世紀歷史，但近幾年天氣異常及地下水脈因地震移位，泉水有時斷流，導致民國98年、104年、107年停辦，最近3年也因泉水乾涸無法舉辦。

去年颱風山陀兒和康芮為台東帶來豐沛雨量，地下水充足，至今玉龍泉仍然持續出水，雖然水量不大，但可以取水，因此廟方擴大舉辦，除了村民外也邀請全鄉民共襄盛舉。（編輯：李亨山）1140531

台東縣鹿野鄉永安聖安宮31日舉辦立蛋比賽，民進黨立委莊瑞雄（前右1）等到場參加。中央社記者盧太城台東攝 114年5月31日

31日端午節台東縣鹿野鄉永安村聖安宮舉辦全鄉取午時水，立委莊瑞雄（右1）和黃建賓（右2）、台東縣議會議長吳秀華（右3）等人獲邀參加，眾人一同爬山肩挑午時水。中央社記者盧太城台東攝 114年5月31日

台東縣鹿野鄉永安聖安宮31日舉辦立蛋比賽，國小老師劉秀玉（前右）首輪立31顆進入決賽。中央社記者盧太城台東攝 114年5月31日