高雄大林蒲遷村安置地草案公展 6/24起3場說明會

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄市政府啟動遷村安置地都市計畫變更作業，大林蒲聚落將遷移至前鎮及鳳山區。市府都發局今天表示，都市計畫變更草案已完成，並公開展覽中，6月24日至26日將舉辦3場公開說明會。

配合行政院核定設置「新材料循環產業園區」暨該園區所訂遷村作業計畫，高市府預計將大林蒲聚落遷移至前鎮及鳳山區，即高雄機場北側安置土地。

市府都發局3月辦理都市計畫變更公展前座談會，並自5月30日至7月7日展開公開展覽。此外，市府也將於6月24日至26日分別在鳳山區公所、前鎮區公所與中油大林蒲活動中心舉辦3場公開說明會。

都發局今天新聞稿指出，遷村安置地都市計畫變更作業為新材料循環產業園區報編作業的一環，為配合整體期程續提高雄市及內政部都委會審議，預計於明年6月底前完成都市計畫變更作業。

都發局表示，大林蒲遷村涉及約1萬9000人、1萬1000戶遷移，秉持大林蒲遷村「土地一坪換一坪」、「住宅區換住宅區」、「商業區換商業區」原則，增設26條10至15公尺寬計畫道路，以確保民眾配地後均能面臨道路申請興建房屋。

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都發局指出，經盤點遷村安置地現行都市計畫，為符合大林蒲商業區地主一坪換一坪需求，市府將於經濟部預定取得的安置地範圍，增加面積約2.82公頃的商業區。

另外，為改善住宅區容積率及臨路退縮建築規定不一等問題，此次都市計畫公展草案除增劃商業區街廓，並統一容積率與建築退縮規定，刪除原鳳山牛寮都市設計管制範圍，以保障配地公平與整體遷村安置的一致性。（編輯：謝雅竹）1140602