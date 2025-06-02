新北秀峰高中老舊校舍整建 全案拚115年6月完工

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（中央社記者趙敏雅新北2日電）新北市汐止區秀峰高中忠孝樓和仁愛樓因海砂屋及老舊等問題，市府啟動整建計畫。市長侯友宜今天視察時說，希望全案如質如期在民國115年6月底完工，讓孩子有安全舒適學習環境。

新北市政府教育局長張明文說，本次拆除忠孝樓、仁愛樓並整合畸零空間，興建為2棟地下1層、地上6至7層建築物，包含39間普通教室、12間專科教室及行政空間，其中包含45格汽車停車位及75格機車停車位，提供教職員使用。

新工處長簡必琦簡報時指出，新建校舍保留校園五角形配置，透過打開中庭及開放穿堂設計，使校園開放空間連貫交融，以期發揮最大效益。

簡必琦表示，工程在不影響學生學習權益的前提之下，採邊拆邊建方式辦理。第一階段忠孝樓拆除工程於112年暑假期間完成，目前正辦理新建校舍室內外裝修作業。

簡必琦說，接續在寒假期間辦理第二階段仁愛樓拆除及停車場景觀工程，並同步翻修校園周邊人行步道磚，將提供學校師生及在地居民更完善、安全通行環境。

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侯友宜表示，秀峰高中校舍非常老舊，尤其有海砂屋情形，出現天花板剝落等，整建迫在眉睫，總工程經費約新台幣7.3億餘元，中央補助款664萬元，以學生為主體設計，空間導入綠建築理念，結合自然採光及節能減碳，打造兼具環保、安全與高效學習的現代校園。

侯友宜說，忠孝樓將在114年11月完工，至於整個周遭環境及仁愛樓拆除改建，會在115年6月完成，未來舊校舍銜接後，可號稱為「五角大廈、五角校舍」，給孩子一個安全而且多功能的學校。（編輯：李錫璋）1140602