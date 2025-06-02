北市布建失智症服務資源網 介入照護助重拾自我

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）台北市衛生局今天表示，失智症者除記憶力、認知受影響，也可能伴隨情緒與行為問題，呼籲民眾善用失智症服務資源網。並有患者的配偶分享先生獲介入照護後，重拾自我露出笑容。

人口老化，失智症受關注。台北市衛生局舉辦例行記者會說明，為提升失智服務量能，北市已布建「台北市政府失智症服務資源網」，包含12家失智共照中心、51處失智據點及2處權責型失智據點，若失智個案有長照服務需求，可撥打長照專線1966諮詢。

1名退休後開計程車的林先生即是患者，其配偶現身分享改善歷程。她說，她的先生雖不愛講話，但原本會分擔家務，兩、三年前出現記憶力衰退、發脾氣、家中頻收到罰單、不跟家人互動、不出門等怪異狀況。

林太太說，因感困惑，所以帶先生就醫確診後，經社工師介紹到北市立聯合醫院松德院區的權責型失智據點接受照護服務，驚訝發現原來先生還會做工藝品，開始會跟人講話、互動，在一對一陪伴中會表達自我，目睹先生的轉變、露出笑容，她謝謝松德醫院。

衛生局說明，持續在北市各行政區布建失智共照中心及失智據點，前者是失智症照護的第一線窗口，如果家中長輩出現記憶退化、行為改變等狀況，可協助安排就醫，若確診，可提供家屬相關衛教資訊、照顧建議與長照資源轉介等協助。

衛生局說，確診為極輕度到輕度、尚未失能的失智長者，可參加失智據點辦理的認知促進活動，例如懷舊遊戲、共餐、社區參與等，協助延緩退化、維持生活功能，同時為照顧者提供支持團體與訓練課程，提升照顧技巧、減輕壓力。

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此外，衛生局說，根據國家衛生研究院最新調查，超過6成的失智症患者曾伴隨出現至少1項情緒與行為問題（BPSD），例如妄想、幻覺、暴躁或遊走等，市府從113年度起推動設置權責型失智據點，給予更高專業介入。

上述介入，衛生局指出，由設有精神科、神經科、一般內科或家庭醫學科的區域或地區醫院辦理，透過具臨床經驗團隊，因應BPSD症狀多變性給予即時、精準、更為適切照護服務。（編輯：方沛清）1140602