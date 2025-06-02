彰化馬拉松嘉年華串聯5賽事 6/4起陸續報名
2025/6/2 16:46
（中央社記者鄭維真彰化2日電）彰化縣政府今年串聯田中馬拉松、順澤宮冠軍路跑等5場馬拉松賽事，舉行馬拉松嘉年華活動，民眾只要參與其中2場賽事，即有機會抽到限量獎品。
彰化縣政府今天舉辦「2025彰化縣馬拉松嘉年華」啟動記者會，縣長王惠美表示，馬拉松嘉年華邁入第6屆，從10月26日至12月14日規劃5場具地方特色路跑活動，遍及員林市、二水鄉、田中鎮、鹿港鎮及埔鹽鄉，融合運動、文化、宗教、觀光與公益。
王惠美說，10月26日「員林獅子盃親子公益路跑」率先登場；11月2日「二水國際跑水節—千人健行水上漂」展現二水水文化魅力與生態風貌；11月9日「台灣米倉田中馬拉松」讓跑者體驗農村的純樸與熱情。
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11月16日「鹿港馬拉松」路線穿梭古蹟街區，可感受鹿港歷史與文化底蘊；12月14日「順澤宮冠軍路跑—玄天火行‧謝平安」結合信仰文化與年終祈福。
此外，今年縣府推出「彰化玩三鐵×馬拉松嘉年華聯合報名」活動，只要參加任2場賽事，就有機會抽中以彰化地景設計的限量禮品。各馬拉松賽事從6月4日起陸續開放報名。（編輯：李亨山）1140602
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