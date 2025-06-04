雲林孳清病媒蚊 北港鎮熱區放置誘殺桶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）國衛院去年在雲林縣北港鎮發現埃及斑蚊蹤跡，陸續仍監測到病媒蚊，雲林縣環保局在北港鎮病媒蚊熱區放置病媒蚊誘殺桶，同時下鄉加強宣導「巡倒清刷」，強力執行孳清。

國家衛生研究院於111年首度在北港鎮發現埃及斑蚊，經3年監測，113年確認已拓殖，因埃及斑蚊傳播力強，自113年9月通報後，中央與地方啟動聯合防治行動。

雲林縣環保局指出，有鑑於近日天氣轉熱，因此參考國衛院在南部縣市設置大型誘殺桶經驗，導入可誘殺斑蚊成蚊的裝置，協助降低蚊子密度，並結合環境清理作業，達成防疫目標。

環保局利用蚊子喜愛在有水的地方產卵，所以在誘殺桶內蓄水1公升，投放環境用藥，並在桶內裝置黏膠。當成蚊到桶內產卵時，蟲卵因桶內的藥劑而無法順利孵化，而成蚊被黏在桶內。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雲林縣環保局說，病媒蚊誘殺桶放置在北港朝天宮周邊9個里，每個里先行設置3個誘殺桶，稽查人員每週巡檢一次，觀察誘捕的蚊蟲密度與時間變化，再進行調整孳清行動。

除了設置誘殺桶，雲林縣環保局從本月起下鄉加強宣導，提醒民眾目前已進入梅雨季節，全台各地均有降雨，雨後容器積水增加，加上氣溫炎熱，有利於病媒蚊孳生，增加社區感染與傳播風險，務必落實「巡、倒、清、刷」。（編輯：李錫璋）1140604