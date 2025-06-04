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南投集集鎮添抓斗資收車 吳大村感謝游顥爭取補助

2025/6/4 13:00
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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）集集鎮公所購置1輛抓斗式資源回收車，集集鎮長吳大村特別感謝國民黨立法委員游顥爭取補助經費並說，游顥一直與鎮公所密切配合、促進地方建設，呼籲鎮民投下「不同意罷免」。

強化資源回收與大型廢棄物清運效能，集集鎮公所獲補助購置唯一1輛抓斗式資源回收車，今天辦理新車啟用儀式，吳大村、游顥、多名南投縣議員出席。吳大村致詞表示，特別感謝游顥協助爭取補助經費，以及環境部環境管理署、南投縣政府環保局補助促成此案。

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吳大村表示，鎮公所提報購置特種機具補助計畫，總經費新台幣406萬6000元，環管署補助300萬8840元，餘款由集集鎮公所自籌。這輛抓斗式資源回收車配備大型抓斗與機械臂，能抓取體積龐大、重量較重的回收物或廢棄物，大幅減輕人員負擔，成為清運作業新戰力。

吳大村提到，先前若遇颱風、雨災造成樹木傾倒需人工清除，抓斗車不僅提升清潔作業即時性與安全，也展現公所重視鄉親居住品質，未來包含大型廢棄物、資源回收物清運、路樹枝幹處理，更可迅速有效完成。公所將持續爭取經費，提供鎮民更完善、高效服務。（編輯：張雅淨）1140604

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