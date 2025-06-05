彰化永興國小設偏鄉教育資源中心 巡迴及遠距教學

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（中央社記者鄭維真彰化5日電）彰化縣政府今天在永靖鄉永興國民小學舉行英語國際村暨偏鄉教育資源中心啟動儀式，除導入AI等科技增加學習趣味性，讓學生將語言融入生活中，也期許能翻轉偏鄉教育。

縣府為創造英語學習環境，擬訂英語國際村設置總體計畫，114年度補助永興國小等56校建置雙語AI情境學習教室，藉此營造沉浸式英語教育氛圍，希望提升學生對英語學習興趣，並強化教師英語課以英語授課為主的專業。

彰化縣長王惠美今天出席啟動儀式致詞表示，縣府推動接軌國際與教育平權，於56所學校設立56個英語國際村，共投入新台幣3300萬元建置情境教學，學生透過AR、VR及AI科技增添趣味互動，讓學習英文不再只是背單字及片語，而是願意開口說英文，成為生活一部分。

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王惠美說，縣府也向教育部爭取補助420萬元，自籌180萬元，於芬園鄉同安國民小學、永靖鄉永興國民小學、大城鄉大城國民小學等北中南3處，設立偏鄉教育資源中心，結合戶外教育、AI閱讀、遊戲與防災等特色，提供巡迴教學、遠距課程等，協助孩子學得更多、更好。

教育處指出，偏鄉教育資源中心為回應SDGs永續發展目標，期待能翻轉偏鄉教育，提升偏鄉學生學習機會與品質。（編輯：謝雅竹）1140605