疫情升溫高市急購3萬劑快篩 供244家住宿型長照機構

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（中央社記者林巧璉高雄5日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，高市府緊急採購3萬劑醫用快篩，提供全市244家住宿型長照機構；衛生局表示，今天首批4000劑到貨，已進行配送。

高雄市衛生局發布新聞稿表示，因住宿型長照機構內住民，多為高齡、慢性病及失能的新冠重症高風險族群，除要求機構落實感控防疫，也緊急採購3萬劑醫用快篩試劑，提供有呼吸道症狀住民經醫師評估後使用，降低併發重症風險。

衛生局長黃志中表示，新冠疫情近日升溫，監控顯示使用抗病毒藥物及併發重症通報人數都有明顯增加趨勢，由於住宿型長照機構住民多為重症高風險族群，染疫併發重症及群聚風險高，市長陳其邁重視機構內長輩防疫量能，指示緊急採購醫用快篩。

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衛生局指出，目前全市共有244家住宿型長照機構，住民約近1萬4500人；快篩使用機制為住民出現疑似呼吸道症狀後，由機構特約醫療院所醫師開立醫囑，由機構內醫事人員使用公費醫用快篩試劑檢測，若檢測結果為陽性則儘速就醫，使用抗病毒藥。

衛生局提醒，機構住民謹記「有症狀、速就醫、驗快篩」3步驟，此外，進入機構應戴口罩、鼓勵接種新冠JN.1疫苗，落實呼吸道咳嗽衛生與手部衛生、加強環境衛生與消毒，以及加強住民及工作人員健康監測管理及防護措施。（編輯：陳仁華）1140605