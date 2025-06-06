加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方

高市推聽障者行車友善貼紙 掃碼提供手語溝通

2025/6/6 11:52（6/6 12:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市社會局攜手聽障團體推出行車友善貼紙，結合識別標示與QRCode掃碼提供手語溝通服務，協助聽障駕駛獲得體諒，並有「閃燈提醒」等字樣，可張貼於車輛後方明顯處，提醒用路人注意。（高市社會局提供）中央社記者洪學廣傳真 114年6月6日
高雄市社會局攜手聽障團體推出行車友善貼紙，結合識別標示與QRCode掃碼提供手語溝通服務，協助聽障駕駛獲得體諒，並有「閃燈提醒」等字樣，可張貼於車輛後方明顯處，提醒用路人注意。（高市社會局提供）中央社記者洪學廣傳真 114年6月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄市社會局攜手聽障團體推出行車友善貼紙，結合識別標示與QRCode掃碼提供手語溝通服務，協助聽障駕駛獲得體諒。即日起可於社會局、社福中心、手語中心及監理所免費索取。

高雄市目前領有聽障證明市民約1萬4000人，高雄市政府的「市政有學聲論壇」建議增加聽障者行車友善措施，社會局特邀集聽障團體評估討論並達成共識，一同推出「聽障者行車友善貼紙」。

社會局今天上午指出，感謝平安基金會蒐集聽障朋友各方意見，製作貼紙樣張，並邀請聽障民眾參與票選出最適合圖樣，貼紙設計過程全程落實身心障礙者權利公約（CRPD）精神，以共同支持聽障駕駛勇敢上路。

貼紙設計簡潔明確，除印有「耳聾與聽力減退」國際標誌，也標示「聽障者行車 請友善體諒」、「閃燈提醒」等字樣，可張貼於車輛後方明顯處，提醒用路人注意。

另外，貼紙上設有QRCode，可掃碼連結高雄市手語服務中心官方Line帳號（0956778000），若遇狀況需溝通，即時提供一對一服務，排除溝通障礙。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「聽障者行車友善貼紙」自即日起於市府社會局、18個社福中心、手語中心、監理所免費提供民眾索取。

社會局也呼籲大眾發揮同理心，以「閃燈」取代喇叭聲溫和提醒，友善對待聽障駕駛人，一同守護行車安全。（編輯：黃名璽）1140606

#社會局
#高市社會局
#高雄市
#社福中心
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：