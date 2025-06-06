新北5月抽驗蔬果 32件不符合、銷毀4175公斤

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市果菜公司今天表示，5月共抽驗1336件蔬果，結果32件不符合規定，銷毀4175公斤。主要不合格前3品項，蔬菜類為青蔥、白蘿蔔及油菜，水果類分為牛奶果、木瓜。

新北市政府下午召開新北市安心好食材成果發表記者會，新北市教育局長張明文、農業局長諶錫輝、新北市果菜運銷股份有限公司總經理江惠貞與會說明。

張明文指出，全市169所學校提供自立午餐，今年投入約新台幣3700萬元改善廚房設施，每週營養午餐有4天是產銷履歷蔬菜（具TAP標章）及1天有機蔬菜。

他說，除推動食農教育，並與產地契作穩定供應，定期至產地、截切廠、中央餐廚廠區及自立午餐學校抽驗，把關食材品質，也透過第三方查驗制度與資訊追蹤系統，讓蔬菜來源公開透明。

新北市教育局指出，114學年度中央廚午餐採購契約，將團膳業者的違規記點罰款提高，契約終止門檻下修，以阻絕不良廠商進入校園。

諶錫輝表示，食安不打折、不妥協，今年至5月底，農業局共抽驗118件豬肉、禽肉、蛋品等，全數合格。

江惠貞說，透過淘汰、競爭、評選機制，仔細挑選蔬果供應商。團隊在截切場檢驗，到產地抽樣，包括營養午餐的產銷履歷、有機蔬果都在檢驗項目。

果菜公司指出，5月共抽驗1336件蔬果，結果32件不符合規定，銷毀4175公斤。主要不合格前3品項，蔬菜類為青蔥、白蘿蔔及油菜，水果類分為牛奶果、木瓜。

會後，江惠貞接受中央社記者訪問時表示，農藥殘留檢驗方法，從106年的生化法進步到質譜快速篩檢技術；以往有機蔬果曾驗出殘留農藥，多是因遭鄰近田間污染導致。

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江惠貞說，農藥殘留超標不合格原因，有施用未核准農藥超標、施用核准農藥超標。每天都會檢驗，拍賣前判定，不合格立即攔截銷毀，並對於實名制供貨人採取停止供應10天、1個月、甚至廢止資格等處分。

她指出，對於農藥殘留蔬果，除函知違規供應單位改善，也通知當地縣市政府、農政機關，源頭管理與輔導用藥，以維護民眾食安。（編輯：戴光育）1140606