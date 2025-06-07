危老都更師計畫恐難轉型 北市府研議增培訓人才

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（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市老屋多，市府設培訓危老都更推動師計畫，議員指受訓課程恐難轉型，應鼓勵都更退休專業人才就近為民服務。市府今天表示，會持續推動計畫並研議培訓退休專業人才。

台灣民眾黨台北市議員陳宥丞以質詢資料指出，統計顯示，北市平均屋齡約38年是6都中最高，屋齡30年以上老屋超過70%，加上老年化等因素，都市更新刻不容緩。

他說，台北市府為協助民眾了解都更程序，設置培訓危老重建推動師計畫，但民間也有設置類似都更師認證職稱，恐導致有意了解都更的民眾混淆，市府應注意相關狀況。

此外，北市府都市更新處及建築管理工程處都有協助推動都更政策，但相關措施卻缺橫向聯繫，加上培訓都更師計畫可能因都市危險及老舊建築物加速重建條例逐漸落日而取消，認為市府應提早因應。

陳宥丞表示，市府應全面檢討危老都更推動師培訓計畫，並研議後續轉型，且應培養退休都更專業人才加入，並就近進駐如里辦公室等處，協助有意都更民眾了解相關程序。北市府回應，將研議並持續推動此計畫。

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北市都更處指出，北市未有官方認證都更師制度，為培育都更專業人才，皆有辦理教育訓練培訓課程，協助民眾了解都更法令與程序規範，只要15人以上連署就能申請，申請通過後續就派專業人士至地方說明都更程序。

都更處表示，針對議員建議可鼓勵民眾或退休專業人員受訓後進駐里辦協助市民諮詢，會透過現有教育訓練培訓課程研議辦理，且皆有透過官方網站等多元方式讓民眾了解相關都更法令，建議市民多加利用。（編輯：林恕暉）1140607