陳瑩推偏鄉醫療健康平權 偕民團入台東部落義診

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）民進黨立委陳瑩今天攜手高雄市關心人道援助學會進入台東縣延平鄉鸞山部落舉辦預防醫學檢測義診義剪。陳瑩表示，部落醫療器材簡陋，她將致力推動偏鄉醫療的健康平權。

陳瑩今天攜手醫療團隊進入位於海岸山脈下的鸞山部落，舉辦「預防醫學檢測義診暨義剪活動」，吸引逾百名部落居民參與。

她指出，活動提供心臟內科（心臟超音波）、腦中風預防（心律不整檢測）、眼科、神經外科、甲狀腺超音波、中醫、牙科、腹部超音波等8項醫療服務及義剪。

陳瑩表示，專業醫療團隊提供先進器材令人感動，但部落簡陋設備令人遺憾。未來她將推動縣政府及鄉公所備置牙科醫療床與行動醫療床，提升巡迴醫療效率與品質。

她說，長期關注原住民族健康權益，在立法院多次質詢衛福部，推動行動洗腎車、原住民護理公費生、原鄉長照機構、偏鄉醫療車及「原住民族健康法」。偏鄉居民就醫需翻山越嶺，醫療可近性遠低於都市，亟需政策縮小城鄉差距。

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陳瑩指出，行政院「優化偏鄉醫療精進計畫」於108至112年投入近新台幣10億元，她建議強化設備更新與遠距醫療，並培育在地醫療人才，解決專科醫師與護理人力短缺問題。

她表示，這次義診也是要提醒衛福部重視原鄉醫療需求，參考「優化偏鄉醫療精進計畫」，持續完善偏鄉醫療網絡，並提案地方公所備置基礎醫療設備，她將持續為原鄉醫療奔走，讓族人享有平等醫療照顧。（編輯：戴光育）1140607