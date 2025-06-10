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專題／混血體操女孩陳瑞安轉籍台灣尋根又重生 瞄準奧運頒獎台
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屏東大鮪市集百組美食 還可聽音樂看煙火

2025/6/10 13:28
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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）已舉行25年的屏東黑鮪魚文化觀光季，系列活動「大鮪市集」14及15日登場，有100組攤商，還邀請玖壹壹等歌手演唱，並規劃海洋煙火，縣府邀請民眾共遊大鵬灣國際休閒特區。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，去年舉辦海洋市集獲民眾熱烈迴響，今年與朋來市集及大鵬灣觀光產業聯盟合作，共同推出100組各式攤商，有風格飲品、創意手作甜點、純手打肉排漢堡及東港在地的味益食品、暖心刈包等。

另外，舞台演出邀請大成DACHENG、前「大嘴巴」團長DJ坂本宗華、「破億神曲製造機」蕭秉治、「LOCAL天團」玖壹壹等藝人輪番演出。

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縣府傳播暨國際事務處表示，大鮪市集除舞台展演和百攤市集外，還有許多周邊活動，有日式鳥居造型入口意象，還有以日式節慶和滿載漁船元素打造吸睛打卡點，現場消費滿額新台幣600元，可獲得1次韓式拍貼機會或參加海派套圈圈活動。此外，還有結合食魚教育「旗魚黑輪DIY」手作體驗，在活動現場還有特技雜耍秀及火舞演出。

縣府提及，21日還有每年備受民眾期待經典之夜，將由陳美鳳、南方二重唱、趙詠華、陳艾湄、周子寒等5組經典歌手演出，更多活動資訊可至黑鮪季活動官網（https://www.amazing-pingtung.com/ptcf）或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書（Facebook）查詢。（編輯：謝雅竹）1140610

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