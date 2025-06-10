銀新未來城過關 侯友宜：三重果菜市場仍擬遷蘆洲

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（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市長侯友宜今天在議會答詢時除對內政部都委會審議通過銀新未來城表示，會全力以赴照顧長者；至於三重果菜市場是否仍要遷到蘆洲問題，他表示仍朝這個方向在走。

侯友宜今年3月到三重進行行動治理座談會議時表示，任內有很多事想做，最在意的是「銀新未來城」及三重果菜市場都更案，2案送中央多年盼能核定，不要成任內遺憾。

新北市議會進行市政總質詢，民進黨議員顏蔚慈表示內政部都委會審議通過「銀新未來城」，代表中央沒有卡地方的情形。她希望中央與地方能一起攜手加速辦理，兼顧公益性及在地居民聲音。

侯友宜表示，從民國109年送內政部審議到現在約5年，其中2年沒審，「有沒有卡、有沒有拖」，過去的事就不想再提，但未來會全力以赴照顧長者，也會像參訪新加坡一樣，能把公益做到最大化，絕不會圖利財團，讓長輩未來有個新希望。

顏蔚慈表示，三重果菜市場和漁會、力行市場等地有公私地主持有產權複雜的困難，因此，這讓三重果菜市場都更案曾一直維持原地改建，詢問三重果菜市場還要不要遷蘆洲，侯友宜說，仍朝這個方向在走，一切照現有進度在走。

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顏蔚慈表示，但如今因市府政策大轉彎，要將三重果菜市場遷蘆北開發區的「銀河灣」計畫，而三重果菜市場都更案也更改為住宅為主，因此，在兩地都更主要內容不同下，不僅銀河灣應再辦公聽會及公展，也可能使三重果菜市場都更案的推動時程上更遙遙無期，嚴重影響兩地地主及實施者的權益。

侯友宜表示，一開始要解決果菜市場位於三重精華地點及所面對交通衝擊，找了很多地方，最後才找到蘆北銀河灣，都更案過去報內政部審議時，地方沒有聲音。因此，希望大家一起把這個問題解決。（編輯：方沛清）1140610