加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方

南投營北國中舞龍隊赴荷蘭演出 許淑華授旗勉勵

2025/6/10 17:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）南投縣立營北國中舞龍隊將前往荷蘭演出，南投縣長許淑華今天勉勵團員表示，舞龍隊學長姐帶學弟妹舞出青春，是課堂上無法呈現的學校風景，期許舞龍隊帶著台灣榮耀驚豔荷蘭。

營北國中舞龍隊22日將啟程參加荷蘭國際民俗藝術節（Festival Op Roakeldais），縣府今天辦理祥龍點睛暨授旗儀式，許淑華出席表示，營北國中舞龍隊去年參加波蘭國際民俗藝術節大受歡迎，返國後陸續接獲歐洲多國演出邀約，今年受邀前往荷蘭首次演出。

google news透過 Google News追蹤中央社

許淑華表示，營北國中舞龍隊不僅展現學校國際教育成果，更是台灣文化軟實力縮影，期勉學生不只肩負傳承台灣文化使命，也要學習用國際眼光看見世界，從中汲取成長力量，「這不只是一場演出，更是一段文化遠征，希望你們把來自台灣光芒，灑向歐洲舞台。」

營北國中表示，吳政翰老師長年致力傳統藝術教育，透過舞龍搭起和世界文化交流橋梁，這次帶領25名學生出國演出，是學生學習歷程重要里程碑；感謝中華性德修緣協會捐贈全新夜光舞龍、苗栗縣三義鄉舞空術團隊劉士毅打造獨一無二、融合客家精神與台灣印象的客家舞龍，以鮮明色彩與圖騰展現台灣特色。（編輯：李亨山）1140610

許淑華
國慶焰火首次在南投 結合茶博會擬貓羅溪畔施放中央減南投補助 許淑華：盤點縣政優先序不影響民生
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：