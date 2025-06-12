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馬祖觀光人潮持續增加 連江縣舉辦道安聯合稽查

2025/6/12 16:02
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（中央社記者潘欣彤連江縣12日電）隨著觀光旺季，到訪馬祖人數持續增加，連江縣道安團隊為防制交通事故，昨天執行道安聯合稽查，持續宣導用路人與大客車駕駛強化停讓行人等觀念，並加強取締檢驗逾期車輛。

連江縣警察局今天發布新聞稿指出，與台北市區監理所連江監理站，結合監、警、環聯合稽查機制，並擴大推動道安團隊聯繫宣導平台，11日在南竿濱海大道、福澳港周邊、南竿遊客中心等重要路段，執行交通聯合稽查及機動宣導，取締無照駕駛及車輛號牌逾檢註銷等違規案類。

除取締外，縣警局表示，機動宣導大型車輛駕駛人及租賃機車的觀光客，落實道安規則、注意陡彎路況及速度管理等，做好前端宣導、稽查工作，盼有效防範道路交通意外。

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台北市區監理所連江監理站長梁忠鍵透過新聞稿說明，除持續加強道安聯合稽查工作，取締惡性違規及危險駕駛行為外，近日已函請地區遊覽車業者，應落實汽車運輸業管理規則，加強職業駕駛人遵守道安規則及行車安全，發揮企業社會責任，並依公路法相關規定實施不定期查核。

警察局長陳保安呼籲，縣內道路型態陡峻多彎，路口均無號誌，駕駛人應做好速度管理，專心行駛注意路況，防範道路意外事件。縣內各警察所持續機動巡守，提升見警率防制交通事故。擴大宣導馬祖交通安全資訊及道路特性，提醒用路人注意。（編輯：方沛清）1140612

梁忠鍵
馬祖道路陡峭更勝本島山區 機車安全駕駛3點
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