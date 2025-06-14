巨型哆啦A夢快閃北市府前 任意門穿梭12行政區
2025/6/14 12:51（6/14 13:47 更新）
（中央社記者陳昱婷台北14日電）為吸引旅客走入12行政區探索在地風景，台北市觀傳局將國際IP「哆啦A夢」引進城市各個角落，以12座任意門裝置連接各區景點，還有巨型哆啦A夢氣偶快閃北市府前廣場。
台北市觀光傳播局今天透過新聞稿表示，哆啦A夢的任意門象徵自由穿越空間及實現想像，此次與聯合數位文創攜手推出「100%哆啦A夢任意門遊台北」活動，在台北市各行政區設置12座任意門，邀請民眾搜集各區主題裝置同時，展開台北趣味探索旅程。
觀傳局指出，任意門位置分別在新北投車站、士林官邸、花博公園新生園區、大稻埕碼頭、西門町、大安森林公園、大湖公園、南港車站、饒河街、台北自來水園區、貓纜貓空站、市民廣場，民眾即日起可透過捷運、公車等現代版任意門輕鬆抵達。
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觀傳局表示，6月28日至9月14日期間，只要與3處任意門合照並分享至社群平台，就可以到華山1914文創園區展覽票亭兌換每天限量100個的哆啦A夢徽章1枚。
此外，觀傳局指出，12公尺高的哆啦A夢氣偶與近60座不同造型立體哆啦A夢已抵達台北市政府前市民廣場，只停留今、明2天，邀請旅客一同創造愉快的夏日週末回憶。（編輯：張雅淨）1140614
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