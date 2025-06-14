加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
明霸克露橋備災通道開放 高雄桃源區3里恢復聯外交通
首頁 / 地方

巨型哆啦A夢快閃北市府前 任意門穿梭12行政區

2025/6/14 12:51（6/14 13:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」28日將在華山1914文化創意產業園區登場，14日在台北市市民廣場搶先舉辦快閃活動，釋出部分展品，吸引許多到場參觀。中央社記者王飛華攝 114年6月14日
「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」28日將在華山1914文化創意產業園區登場，14日在台北市市民廣場搶先舉辦快閃活動，釋出部分展品，吸引許多到場參觀。中央社記者王飛華攝 114年6月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北14日電）為吸引旅客走入12行政區探索在地風景，台北市觀傳局將國際IP「哆啦A夢」引進城市各個角落，以12座任意門裝置連接各區景點，還有巨型哆啦A夢氣偶快閃北市府前廣場。

台北市觀光傳播局今天透過新聞稿表示，哆啦A夢的任意門象徵自由穿越空間及實現想像，此次與聯合數位文創攜手推出「100%哆啦A夢任意門遊台北」活動，在台北市各行政區設置12座任意門，邀請民眾搜集各區主題裝置同時，展開台北趣味探索旅程。

觀傳局指出，任意門位置分別在新北投車站、士林官邸、花博公園新生園區、大稻埕碼頭、西門町、大安森林公園、大湖公園、南港車站、饒河街、台北自來水園區、貓纜貓空站、市民廣場，民眾即日起可透過捷運、公車等現代版任意門輕鬆抵達。

google news透過 Google News追蹤中央社

觀傳局表示，6月28日至9月14日期間，只要與3處任意門合照並分享至社群平台，就可以到華山1914文創園區展覽票亭兌換每天限量100個的哆啦A夢徽章1枚。

此外，觀傳局指出，12公尺高的哆啦A夢氣偶與近60座不同造型立體哆啦A夢已抵達台北市政府前市民廣場，只停留今、明2天，邀請旅客一同創造愉快的夏日週末回憶。（編輯：張雅淨）1140614

#台北市
#市民廣場
#觀傳局
#西門町
#哆啦A夢
#觀光傳播局
「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」28日將在華山1914文化創意產業園區登場，14日在台北市市民廣場搶先舉辦暖身快閃活動，民眾前往朝聖，與立體造型哆啦A夢自拍合影。中央社記者王飛華攝 114年6月14日
「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」28日將在華山1914文化創意產業園區登場，14日在台北市市民廣場搶先舉辦暖身快閃活動，民眾前往朝聖，與立體造型哆啦A夢自拍合影。中央社記者王飛華攝 114年6月14日
「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」28日將在華山1914文化創意產業園區登場，14日在台北市市民廣場搶先舉辦快閃活動，現場展出不同造型的哆啦A夢，其中還有高達12公尺的超巨型哆啦A夢，成為最受注目的打卡焦點。中央社記者王飛華攝 114年6月14日
「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」28日將在華山1914文化創意產業園區登場，14日在台北市市民廣場搶先舉辦快閃活動，現場展出不同造型的哆啦A夢，其中還有高達12公尺的超巨型哆啦A夢，成為最受注目的打卡焦點。中央社記者王飛華攝 114年6月14日
「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」28日將在華山1914文化創意產業園區登場，14日在台北市市民廣場搶先舉辦快閃活動，哆啦A夢、大雄、靜香、胖虎與小夫也驚喜同框現身。中央社記者王飛華攝 114年6月14日
「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」28日將在華山1914文化創意產業園區登場，14日在台北市市民廣場搶先舉辦快閃活動，哆啦A夢、大雄、靜香、胖虎與小夫也驚喜同框現身。中央社記者王飛華攝 114年6月14日
「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」28日將在華山1914文化創意產業園區登場，14日在台北市市民廣場搶先舉辦快閃活動，展出哆啦A夢造型模型，大雄與胖虎也驚喜現身，與民眾互動，炒熱現場氣氛。中央社記者王飛華攝 114年6月14日
「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」28日將在華山1914文化創意產業園區登場，14日在台北市市民廣場搶先舉辦快閃活動，展出哆啦A夢造型模型，大雄與胖虎也驚喜現身，與民眾互動，炒熱現場氣氛。中央社記者王飛華攝 114年6月14日
「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」28日將在華山1914文化創意產業園區登場，14日在台北市市民廣場舉辦超吸睛快閃活動，讓民眾搶先朝聖，感受哆啦A夢的可愛魅力。中央社記者王飛華攝 114年6月14日
「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」28日將在華山1914文化創意產業園區登場，14日在台北市市民廣場舉辦超吸睛快閃活動，讓民眾搶先朝聖，感受哆啦A夢的可愛魅力。中央社記者王飛華攝 114年6月14日
延伸閱讀
「台北觀光列車」京阪上路 日人：好想一路搭去台北北市觀傳局赴日宣傳 邀國際旅客訪大阪世博順遊台北台灣國際熱氣球嘉年華 哆啦A夢掀童年回憶潮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：