強化建地安全 桃園工地管理3項新措施7月上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園29日電）桃園市建管處7月1日起啟動全新管理措施，公開工地深開挖的監測數據、要求施工日誌逐日上傳雲端，以及強化擋土支撐的第三方專業勘驗。讓工地資訊更透明，工地管理更智慧化。

桃園市政府建築管理處今天發布新聞稿指出，建管處處長莊敬權表示，7月上路啟動3項全新管理措施，首先，凡是地下室開挖9公尺以上者，開挖工地的監測數據都須即時上傳雲端系統。工地主要出入口旁須設置「安全監測數據告示牌」，民眾掃描上面的QR Code，就能查看最新開挖監測數據，讓工地安全資訊全面公開。

至於另外2項新措施，莊敬權指出，重點放在加強工地內部管理與控制。其中一項是強化「施工日誌」的執行，依「營造業法」規定結合雲端系統，強制要求工地主任每天上傳施工日誌，記錄工程進度、工人出勤狀況及各項材料使用數量，協助在工地管理上，有效追溯過程中的每個環節。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

莊敬權說，另外也要求「擋土支撐安全勘驗」，對深開挖工地，要求具備獨立專業資格的第三方技師及建築師公會進行現場勘驗。透過外部專家的專業審查與簽證，確保地下室開挖壁面的穩定性以及擋土支撐系統的安全性。從源頭建立嚴格把關機制，就能大幅降低工地坍塌風險，確保周邊居民和施工人員的生命財產安全。

莊敬權表示，將持續精進桃園的工地管理機制，並與智慧科技接軌，優化每個施工環節。透過資訊的系統化與透明化，讓民眾對工地安全更有信心，累積的龐大數據資料，未來也將成為輔助建築管理政策制定的重要參考依據。（編輯：李淑華）1140629