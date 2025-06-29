台南321巷藝術聚落 7/1起平日下午開放戶外區

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）以古蹟區活化轉型的台南市321巷藝術聚落，閉園進行館舍新建工程，日前基礎工程階段性完成，7月1日起將開放民眾於非假日下午時段參觀戶外區，提前感受漫遊古蹟綠意。

台南市政府文化局長黃雅玲今天告訴中央社記者，321巷藝術聚落於2024年完成日式宿舍古蹟區修復及周邊景觀工程後，配合台灣文博會、台灣設計展及台南藝術節等活動期間限定式開放，並於活動結束後，閉園接續進行園區南館及北館新建工程。

黃雅玲表示，今年上半年度文化局透過導覽、工作坊等活動，邀請民眾持續親近321巷藝術聚落生態環境及文化資產，在新建館舍基礎工程施作階段性完成後，進一步規劃於平日下午開放民眾入園參觀，為將來園區全面開放，逐步累積文化參與能量。

黃雅玲說，園區南館及北館新建工程預定於今年底完工，為加速321巷藝術聚落活化再利用，目前同步進行委外規劃，初步設定以跨域藝文共融為活化主軸，打造園區成為文化推廣及應用基地，預定今年下半年度公開招商評選出營運單位，公私協力共同推動台南藝文創新發展。

台南市文化局提供資料指出，此次規劃開放園區古蹟定著範圍（建物及庭院）以外的戶外場域，開放時間為每週一至週五中午12時至下午4時，國定假日與園區公告休園日不開放，民眾須遵守相關入園規範，共同維護環境整潔。

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文化局指出，321巷藝術聚落前身為1930年代日軍步兵第二聯隊軍官宿舍群，戰後轉為成功大學教授住所，孕育畫家郭柏川創作生涯，導演李安少年時期也曾在此短暫居住生活；2013年轉型藝術聚落後，吸引不少藝文團體進駐，成為新創藝文展演重要據點。

文化局指出，2020年啟動園區修復工程，以「修舊如舊」原則保留杉木電桿、黑瓦屋頂及老榕樹群，並使用大批回收木料，締造文資永續典範。（編輯：吳素柔）1140629