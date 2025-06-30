高市放寬生育津貼設籍規定 保障早產兒家庭權益

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）高市府發放每胎新台幣3萬元生育津貼，7月1日起新制將申請資格從設籍高市滿1年縮為10個月，另為避免胎兒早產致設籍時間不足無法領取，增訂可依預產期推算設籍時間領取。

高雄市政府社會局今天指出，市府為支持市民生育，減輕育兒負擔，發放生育津貼每胎新台幣3萬元，現行申請資格須設籍高市滿1年，但考量懷孕週期，縮短設籍時間為10個月；另為避免民眾因胎兒早產，設籍時間不足致無法領取，修法增訂新生兒為早產兒家庭，可依預產期推算設籍時間領取生育津貼。新制自114年7月1日起施行，全面保障育齡家庭權益，確保更多家庭能順利領取生育津貼。

高市府以「津貼補助」及「完善托育服務」多元併行，民眾可採二擇一方式，除選擇生育津貼，一般新生兒家庭也可依胎次選擇換取等值3萬元（120小時）、4萬元（160小時）或6萬元（240小時）的「坐月子到宅服務」，並為照顧低收、中低收入戶等經濟弱勢家庭擴大照顧措施，經濟弱勢產婦可同時併領生育津貼及坐月子到宅服務補助。

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社會局表示，孩童成長發展需求要被重視，市府不僅快速增加公共托育機構及多元托育資源，公共托嬰機構布建已超越倍增達66處，115年將達85處，在多處社會住宅規劃增設公托機構，加緊提升高雄市公共托育量能，並積極推動友善育兒措施，包括首創全國提供免費坐月子到宅服務、小夜型定點居家托育及24小時臨托服務，現已設置28處臨托服務據點。

市府也設置24處親子館，提供育兒家庭親子活動、親職課程、教遊具與繪本等服務資源；另有2輛育兒資源車提供大岡山、大旗山地區定點定時或社區預約育兒巡迴服務，輸送育兒資源，希望讓家長能就近選擇彈性、多元托育服務，減輕家長育兒負擔，打造高雄成為最適合養育孩子幸福城市。（編輯：李淑華）1140630