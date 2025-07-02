南投設26處防災公園 平時休憩災害時具避難功能

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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）南投縣政府今天舉辦全縣26處防災公園揭牌典禮，同時演練震災避難收容，從安置災民不忘量額溫防疫，到貼心提供性別友善寢等各類帳篷、寵物收容所，公私協力展現應變能量。

南投縣13鄉鎮市設置26處防災公園，今天正式成立，並在名間鄉親子生態園區舉辦防災公園避難收容安置演練，模擬大地震發生後，居民到防災公園避難並獲全套協助與扶助，現場還有消防體驗營安排雲梯車高空救援、滅火器噴射、消防衣換裝等，吸引孩童參加。

南投縣長許淑華出席表示，持續提升災害應變收容能力與整體環境安全，演練除公部門單位，更加入佛教慈濟慈善事業基金會、南投縣紅十字會協助各站點作業及物資運送，充分展現公私協力防災效能。另外，消防局也會定期在各鄉鎮宣導、演練，增強居民防災意識。

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南投縣政府消防局表示，全縣26處防災公園平常供休憩，災害發生時成為具避難、救援及重建等功能，以利天然災害或緊急狀況時，協助維持社會正常運作；今天演練從災民疏散撤離到收容安置，逐一呈現災害應變工作重點，展現防災公園功能及完善應變程序。

消防局表示，防災公園除既有設施，也需帳篷、儲水、供電、通訊、醫療等臨時設施，各鄉鎮市公所完成整備工作並與廠商簽訂合作備忘錄，也透過演練避難收容安置公私協力，強化防災應用及設施整備，未來持續深化與在地企業、社區、志工防災合作。（編輯：李錫璋）1140702