詹雅雯抗病魔小巨蛋開唱 陳時中買票相挺

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金曲歌后詹雅雯（前左）年初證實罹患帕金森氏症，25日晚間抱病登上台北小巨蛋開唱，準備了50首歌，要「唱好唱滿」。（寬宏藝術提供）中央社記者王心妤傳真 110年12月25日

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（中央社記者王心妤台北25日電）台語金曲歌后詹雅雯罹患帕金森氏症，她力抗病魔於今晚登台北小巨蛋開唱，準備了50首歌「唱好唱滿」。去年曾擔任嘉賓合唱的衛福部長陳時中買了最貴的演唱會門票到場相挺。

詹雅雯今年3月證實罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，當時2個月內瘦了8公斤。詹雅雯開唱前透過主辦單位表示，目前的身體狀況不敢嘗試新的藥物針劑，但醫療人員都在身邊陪伴，也有準備好嘔吐間、醫務間，無論發生什麼狀況，台上的音樂都會持續播放，不會停止。

金曲歌后詹雅雯（右）罹患帕金森氏症，25日晚間在台北小巨蛋抱病開唱，衛福部長陳時中（中）也自掏腰包購票相挺。（寬宏藝術提供）中央社記者王心妤傳真 110年12月25日

詹雅雯選在耶誕節攻蛋開唱，陳時中自掏腰包買票支持，對於詹雅雯的身體狀況，陳時中接受媒體訪問時表示，「很好」，也有為詹雅雯加油打氣。

今晚演唱會以「木屐踢踏舞」、「打拚的工人」、「內山的歌聲」等歌曲揭開序幕，詹雅雯換上耶誕限定版和服配合歌曲風格。她也與嘉賓陳子鴻、荒山亮演唱「予焦」、「酒醉還是地震」。

談起五度站上台北小巨蛋開唱的心情，詹雅雯表示，全場歌迷都是陪伴她走過歌壇生涯的重要人物，有些從小時候陪伴至今，有的則是從年輕聽到現在成為阿嬤，讓她相當感動。

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詹雅雯也說，雖然前陣子病情嚴重甚至擔心不能上台，但結束低潮後，決定勇敢生活，「還可以唱的一天，絕對繼續唱下去。」

為了感謝醫護人員的付出，詹雅雯特別邀請200名亞東醫院的醫護人員參與演唱會。詹雅雯表示，台灣防疫有成不只是政府與人民的努力，「最艱辛的一線醫護人員以及醫護人員家屬辛苦的陪伴，都相當不容易，所以想好好感恩他們的付出。」（編輯：張芷瑄）1101225