S.H.E有望再合體？ Selina：沒設限都有機會

歌手任家萱（Selina）在訪談節目宣傳全新創作EP時，被問及女團S.H.E是否有望3個人再合作，Selina沒把話說死，「什麼事情都是有機會的」。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月2日

（中央社記者葉冠吟台北2日電）歌手任家萱（Selina）最近推出全新創作EP，在訪談節目宣傳時，被問及女團S.H.E是否有望3個人再合作，Selina沒把話說死，「什麼事情都是有機會，我們自己也沒有設限」。

由Selina、田馥甄（Hebe）、陳嘉樺（Ella）組成的華語流行音樂經典女團S.H.E已成團逾20年，團員感情依舊相當好，也陪伴Selina度過燒傷復原期。公視今天發布新聞稿分享，日前Selina和兩個好姐妹一起環島慶祝自己40歲生日，並在臉書寫下感言，吸引超過18萬名粉絲點讚。

當中有句話Selina寫到，「脂肪團持續擴張生長」，讓「36題愛上你」的主持人唐綺陽問她，是否因為40歲之後身寬體胖也不在乎？Selina則笑回：「這不是願望，這我也控制不了。」

Selina認為與好友享受美食、美酒是美好的，畢竟快樂是最難的，「如果有機會選擇當一個不快樂的瘦子跟一個快樂的胖子，那我可能想要選擇當一個快樂的胖子」。唐綺陽聽聞立刻回她：「那我就是妳的未來」，讓Selina忍不住傻笑：「看老師多快樂」，主持人炎亞綸則吐槽：「我覺得今天她們兩個是來互相安慰的。」

節目上，Selina提及當初創作新歌「往美的路我要自己作主」的想法，她認為自己的價值不只是外表皮囊，「在這之下，我自己的個性或者是我的人生觀、價值觀，我有很多東西是很值得被珍惜的」，因而生出這首歌的靈感。而歌詞中的「要不要跟世界辯解、要不要跟自己和解」，彷彿是一場Selina跟自己的對話。

現階段S.H.E成員各自專注在自己的事業上，炎亞綸好奇提問：「有沒有機會再看到3個人一起？」Selina表示，「什麼事情都是有機會的」，並透露「我覺得不需要太擔心，也不用去刻意地追求，因為不用設限，而我們自己也沒有設限」。

本集「36題愛上你」今晚9時將於公視首播，Yahoo TV、中華電信MOD在晚間10時跟播上架。（編輯：張雅淨）1110102