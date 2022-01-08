蔡依林世界巡迴演唱會全面取消 何時再唱要視疫情

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圖為蔡依林2021年4月在台北小巨蛋舉辦Ugly Beauty演唱會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）全球新一波疫情再次升溫，歌手蔡依林7日透過主辦單位宣布，全面取消Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會，不再延期。這是蔡依林的第5度巡演，這次巡演目前僅在台灣順利開唱。

蔡依林的Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會，已於2019、2020、2021年在台北、高雄開唱。演唱會原本要在2020年到中國上海、深圳、武漢、南京、北京等共11城市開唱，卻因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響已延期2年，截至目前，巡演僅在台灣順利開唱。

蔡依林演唱會的主辦單位「永稻星」，7日在微博宣布演出取消公告，表示基於公共衛生安全和健康考量，及全力配合防疫機關控制疫情擴散為原則，遺憾宣布全部場次取消，不再延期，也會視未來疫情穩定再行規劃。

至於退票作業，「永稻星」表示，將由官方購票平台接續進行，並向歌迷表達誠摯歉意，也強調：「防疫優先、相見不遠、期待歸來。」（編輯：張芷瑄）1110108