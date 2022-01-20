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楊采妮返台拍片難忘美景 盼疫情退散重遊宜蘭

2022/1/20 21:57（1/20 22:15 更新）
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女星楊采妮回台灣拍攝的電影「嗨！神獸」將上映，她稱讚拍攝地宜蘭美景豐富，期待疫情緩解後能帶著丈夫與兒子重遊。（甲上提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月20日
女星楊采妮回台灣拍攝的電影「嗨！神獸」將上映，她稱讚拍攝地宜蘭美景豐富，期待疫情緩解後能帶著丈夫與兒子重遊。（甲上提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月20日
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（中央社記者王心妤台北20日電）女星楊采妮演出電影「嗨！神獸」，相隔多年重返台灣拍片，她除了難忘與童星白潤音合作點滴，也透露因為疫情格外想念台灣，期待疫情緩解後能帶著丈夫與兒子去宜蘭遊玩。

楊采妮在「嗨！神獸」中飾演丈夫出海捕魚消失，需要重新學習與兒子相處的母親。楊采妮當時為了與白潤音培養出好感情，不僅自備扭蛋禮物，更時時刻刻以片中暱稱「阿吉」稱呼白潤音，兩人還曾一起到六福村玩了一整天，成為難忘回憶。

楊采妮接受台灣媒體視訊訪問表示，雖然與白潤音戲外感情好，但因為要呈現片中有點疏離的狀況，偶爾還是要忍耐著情緒，「很多場戲我想抱抱他，但有些戲還是會哭出來。」因為情緒飽滿，楊采妮透露有幾幕甚至連導演池家慶都在鏡頭後落淚。

談起相隔多年重返台灣拍片，楊采妮表示，「台灣是我很熟悉的地方，尤其拍攝地宜蘭是我沒去過的地方，我每天都很期待，環境也都很漂亮。」

她也透露，近幾年多次訂好機票準備回台灣三重老家看外婆，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，只能忍痛取消，也希望疫情減緩之後能帶丈夫和雙胞胎兒子到宜蘭欣賞美麗風景。

談起近日生活，楊采妮表示，都在家中陪伴4歲多的雙胞胎兒子。她不諱言有時會感到挫折，也會和丈夫訴苦，不過另一半總是鼓勵她「我覺得妳很盡力了。」楊采妮表示，雖然辛苦，不過看見孩子們的笑容，就有無窮力量能夠帶給他們歡樂，「我有了一個機會跟孩子相處很長的時間，他們變得更黏我了。」

「嗨！神獸」將於2月1日全台上映。（編輯：張雅淨）1110120

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