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朴信惠崔泰俊婚禮 李洪基等當紅歌手獻唱

2022/1/22 14:04
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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）韓國演員朴信惠與交往4年多的演員男友崔泰俊今天舉行婚禮，兩人在業界的好人緣讓現場星光熠熠，韓國人氣歌手李洪基、Crush、都暻秀、李笛到場獻唱祝歌。

朴信惠與崔泰俊上午11時30分在首爾市江東區的一處教堂舉行非公開婚禮，僅邀請少數親友參加，必須持喜帖才能入場，但仍被媒體拍到不少演員、歌手出席祝福。

前體操選手孫妍在於社群網站上發出小段影片，曝光以大量花卉妝點的婚禮現場，夢幻有如電影場景。

影片中也能看到男團EXO成員都暻秀（D.O）與歌手Crush一同獻唱祝歌。據韓媒Star news報導，兩人合唱韓劇「孤單又燦爛的神—鬼怪」主題曲Beautiful。

曾與新娘朴信惠合演2009年韓劇「原來是美男」的FTISLAND主唱李洪基則獻唱由朴信惠擔綱女主角的「繼承者們」主題曲「話說」；歌手李笛以自己的作品「萬幸」致上祝福。

來到現場見證兩人宣誓的大明星也不少，包括演員南宮珉、李敏鎬、李瑞鎮、柳演錫、柳俊烈、嚴志媛、金汎、南志鉉、李東輝、尹鈞相，歌手Zico、任瑟雍、黃燦盛，棒球選手黃載均等。

朴信惠與崔泰俊在2018年承認交往，去年11月公布婚訊，同時透露朴信惠已懷孕的喜訊。（編輯：馮昭）1110122

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