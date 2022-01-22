素還真與媽祖、虎爺觀影 祈求本土疫情早日緩解

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布袋戲電影「素還真」將於農曆春節上映，21日晚間邀請大甲鎮瀾宮台北分靈揚善媽祖、淡水福佑宮媽祖及石碇虎爺公廟的五虎將軍，共3尊神明搶先觀影，祈求COVID-19疫情能早日緩解。（甲上提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月22日

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（中央社記者王心妤台北22日電）布袋戲電影「素還真」將於農曆春節上映，昨晚電影包場，霹靂布袋戲邀請來自不同宮廟的2尊媽祖與1尊虎爺與信徒觀影。霹靂布袋戲總監黃政嘉也祈求COVID-19疫情能早日緩解。

電影「素還真」包場邀請大甲鎮瀾宮台北分靈揚善媽祖、淡水福佑宮媽祖及石碇虎爺公廟的五虎將軍，共3尊神明搶先觀影，而「素還真」布袋戲偶也現身陪伴。

黃政嘉表示，「能夠恭請到媽祖及虎爺到場，對我們而言意義重大，希望祂們可以保佑電影順利上映，也盼台灣疫情能早日穩定。」

此次也邀請全球僅有21名且是台灣唯一的「樂高認證大師」黃彥智跨界合作，運用積木馬賽克拼貼出7幅「素還真」主題的馬賽克拼圖。

拼圖不只展現素還真多變造型，也巧妙融入台北101、新竹竹塹城、台中公園、嘉義阿里山小火車、台南安平古堡、高雄展覽館等台灣知名地景，並在台北Muvie Cinemas、台北長春國賓影城、新竹巨城威秀影城、台中站前秀泰影城、嘉義秀泰影城、台南新光影城、高雄大遠百威秀影城展出。

「素還真」將於28日全台上映。（編輯：張芷瑄）1110122