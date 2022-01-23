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首頁 / 娛樂

是元介帶白潤音戶外教學 揭曉電影神獸真面目

2022/1/23 18:41（1/23 19:19 更新）
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真人動畫奇幻電影「嗨！神獸」2月1日將上映，劇中3名新生代演員白潤音（左2）、林祐銓 （左）、陳京甫（右2）組團「神獸boys」，23日與藝人是元介（右）一同到台北市立動物園為電影造勢宣傳。中央社記者郭日曉攝 111年1月23日
真人動畫奇幻電影「嗨！神獸」2月1日將上映，劇中3名新生代演員白潤音（左2）、林祐銓 （左）、陳京甫（右2）組團「神獸boys」，23日與藝人是元介（右）一同到台北市立動物園為電影造勢宣傳。中央社記者郭日曉攝 111年1月23日
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（中央社記者葉冠吟台北23日電）在電影「嗨！神獸」飾演國小老師的演員是元介，今天帶著3名童星白潤音、林祐銓、陳京甫現身台北市立動物園宣傳新片，也揭曉電影中神獸原型就是馬來貘。

「嗨！神獸」由馬來西亞新銳導演池家慶執導，以會吃掉惡夢的神獸「食夢貘」傳說變成床邊故事為靈感，開啟了小男孩因為相信而長大的成長歷程。

是元介今天在現場笑說，自己快變成「老師專業戶」，從電影「老師你會不會回來」裡的中學轉到小學教書，還帶著大家到動物園戶外教學，越來越像模範教師。師生4人今天也成為馬來貘神獸守護者，加入台北市立動物園認養人行列，為動物保育盡一份心力。

白潤音、林祐銓、陳京甫等3名小童星則因年紀相仿，拍戲時感情好到自組男團「神獸BOYZ」，沒事就聚在一起唱跳小虎隊的歌曲「青蘋果樂園」，還會故意戲弄老師是元介。白潤音回憶拍攝時的相處過程，笑說：「他算是滿溫柔的老師，不會很兇，沒有罵到我。」

今天片商發布最新幕後花絮，曝光更多小演員的歡樂互動。白潤音所飾演的「阿吉」，帶著兩個小夥伴「花生」及「扁豆」，為尋找傳說故事中的神獸，在天黑時偷偷划船出海，3人搭著小船在海岸漂流，海面下滿布閃閃發光的神秘生物，更在全身塗滿螢光漆，穿梭山林展開冒險。

有趣的是，畫面看似可愛童趣，戲外白潤音、林祐銓、陳京甫的挑戰可不少，因電影大部分採實景拍攝，拍乘船戲時得要隨時注意船隻漂浮的拍攝位置與角度。

經過幾次練習後，白潤音不但駕輕就熟，還主動跟工作人員開玩笑，形容就像導演李安的「少年Pi的奇幻漂流」。更巧的是，北市動物園動物認養工作小組執行長曹先紹於活動致詞表示，今天出來見客的神獸原型馬來貘「貘芳」也曾參演「少年Pi的奇幻漂流」。

「嗨！神獸」將於2月1日初一全台戲院上映。（編輯：張雅淨）1110123

台灣暖心奇幻電影「嗨！神獸」劇組23日揭曉電影中的神獸原型，其實就是台北市立動物園人氣明星馬來貘一家人。（甲上娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月23日
台灣暖心奇幻電影「嗨！神獸」劇組23日揭曉電影中的神獸原型，其實就是台北市立動物園人氣明星馬來貘一家人。（甲上娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月23日
台灣首部療癒系真人動畫奇幻電影「嗨！神獸」春節期間將上映，片中演員白潤音（左2）、林祐銓（左）、陳京甫（右2）及是元介（右）23日一同到台北市立動物園為戲宣傳。中央社記者郭日曉攝 111年1月23日
台灣首部療癒系真人動畫奇幻電影「嗨！神獸」春節期間將上映，片中演員白潤音（左2）、林祐銓（左）、陳京甫（右2）及是元介（右）23日一同到台北市立動物園為戲宣傳。中央社記者郭日曉攝 111年1月23日
演員是元介（後左）23日帶領暖心奇幻電影「嗨！神獸」片中小演員白潤音（前左）、林祐銓（後右）、陳京甫（前右）現身台北市立動物園，為2月將上映的電影宣傳造勢。中央社記者郭日曉攝 111年1月23日
演員是元介（後左）23日帶領暖心奇幻電影「嗨！神獸」片中小演員白潤音（前左）、林祐銓（後右）、陳京甫（前右）現身台北市立動物園，為2月將上映的電影宣傳造勢。中央社記者郭日曉攝 111年1月23日
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