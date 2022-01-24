米可白睽違10年再接兒童節目 搭檔蔡昌憲飆台語

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

公視台語台推出新兒童節目「非常了不起」，找來藝人米可白（右2）、蔡昌憲（左2）聯手主持，這也是米可白睽違10年後再次接下兒童節目工作。（公視台語台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北24日電）兒童台出身的演員米可白睽違10年，再次接下兒童節目「非常了不起」主持棒，搭檔新手奶爸蔡昌憲用台語陪孩子闖關，更為此苦練台語。

公視台語台新兒童節目「非常了不起」主打大型闖關道具及古文明神殿風格，邀請小朋友一起用台語通關。今天節目組發布新聞稿指出，儘管主持人之一的米可白擁有豐富兒童節目主持經驗，但她坦言心情上還是有點緊張。

米可白表示，「去年當金鐘兒少評審，看了400多支帶子，感受到兒童教育的重要，希望這次能給兒童更多正面能量。」

她雖曾主持過兒童節目也演過台語劇，但米可白自認全台語主持還是很大的挑戰，「不像拍戲有腳本，主持要更多臨場反應，需要更多詞彙量。」

她為此下苦功反覆練習，連小朋友的名字都提前做足功課，要求自己更加熟練。

相對於米可白，蔡昌憲完全是兒童界「新人」，但製作人洪精陽看中蔡昌憲流利台語及親切個性。成長過程都講台語的蔡昌憲表示，雖然日常對話都沒問題，不過咬字精準有是另一回事。

蔡昌憲自從接下主持棒後，就隨時讓自己處在講台語狀態，連在家都不時對腳本練習，唸到連招牌台詞「熊來尬」都變成老婆口頭禪。

蔡昌憲的老婆會問他，「你明天又要去熊來尬了喔？」蔡昌憲還打趣地說，如果兒子「小菜包」學講話的第1句是「熊來尬！」他可能會嚇到。

初次合作的米可白、蔡昌憲2人錄影到第2或第3次時，默契就變超好，也會在錄影空檔互相交流。米可白自爆前陣子蔡昌憲發片單曲「有閒」，她隔天特地跑去向他說「我會好好支持你的『無聊』（台語）」讓現場大爆笑。

蔡昌憲也不甘示弱，表示米可白先前被新北市長侯友宜誤認為狗名的新聞太洗腦，錄影時偶爾還會把米可白叫成「錢錢（米可白的愛犬）」，讓米可白好氣又好笑。

「非常了不起」，預計3月將在公視台語台正式播出。（編輯：戴光育）1110124