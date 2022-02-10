陳亞蘭新劇「嘉慶君」 結合劍齒虎NFT創虛擬角色

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歌仔戲演員陳亞蘭玩轉傳統戲曲，以「嘉慶君遊臺灣」紀麗如（左）飾演的「王德錄」為原型，打造「德錄虎」（右）這款虛擬角色進軍NFT元宇宙市場。（欣湉國際提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月10日

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）資深歌仔戲演員陳亞蘭製作的歌仔戲電視劇「嘉慶君遊臺灣」，宣佈進軍NFT元宇宙市場，以演員紀麗如飾演的「王德錄」為原型，創造「德錄虎」這款虛擬角色，限量發行100隻。

「嘉慶君遊臺灣」劇組今天發布新聞稿分享，陳亞蘭此次與Cheers3 ‵DonDon劍齒虎合作，打造虛擬角色「德錄虎」，14日中午12時將於聯名網站開放白名單預購，15日中午12時正式販售。

陳亞蘭表示：「一般觀眾認為歌仔戲就是傳統戲曲，離不開傳統的宣傳範疇，此次將歌仔戲跨領域合作，打造最潮的歌仔戲，更貼近與符合時下年輕人的思維。」

陳亞蘭特別選了黃袍加身款的「元祖德錄虎」（指未上市前版本），她笑喊：「看到這一款設計造型，有皇帝氣勢。」藝人好友黃韻玲、王彩樺、陳文山、曹雅雯與導演葉天倫等人皆紛紛響應，黃韻玲直呼：「我的這一位朋友也跑得很前面！」

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金曲歌后曹雅雯也分享：「還記得小時候都會和媽媽一起看嘉慶君遊台灣。」此次曹雅雯也特別與陳亞蘭跨刀合唱「嘉慶君遊臺灣」主題曲和片尾曲。陳亞蘭的恩師、國寶歌仔戲演員楊麗花，也對愛徒這次的宣傳操作比讚，誇她是「驚喜製造機」，先是與時尚接軌，後又與卡通漫畫元素結合，每日聽她談起接下來的宣傳規劃都相當期待。

「嘉慶君遊臺灣」24日晚上8時將於台視播出。（編輯：屈享平）1110210